Após 17 anos, Popovich se despede de Parker no Spurs: 'Difícil botar em palavras'

Após 17 anos como armador do San Antonio Spurs na NBA, Tony Parker terá casa nova a partir da próxima temporada. O jogador francês assinou contrato por duas temporadas com o Charlotte Hornets e causou uma despedida emocionada do normalmente contido técnico Gregg Popovich, com quem trabalhou ao longo de toda sua trajetória na liga.

"É difícil colocar em palavras a importância do Tony Parker para a franquia do Spurs nas últimas duas décadas. Desde seu primeiro jogo em 2001, com 19 anos, ele tem impressionado e nos inspirado - dia após dia, jogo após jogo, temporada após temporada - com sua paixão, dedicação e desejo. Somos gratos pelos 17 anos de memórias incríveis", escreveu o treinador.

Parker chegou ao Spurs após ser a 28.ª escolha do Draft da NBA, em 2001, quando Popovich já era técnico da equipe há quase seis anos. O treinador sempre se mostrou bastante crítico com o armador, mas juntos eles conquistaram quatro títulos da NBA, em 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007 e 2013/2014. Agora, restou ao técnico desejar sorte a seu ex-comandado na nova casa.

"A maior alegria, para mim, foi ter o prazer de ver o Tony Parker crescer diante dos meus olhos. Todos nós da organização Spurs vamos sentir falta do Tony em nosso programa, mas desejamos a ele e à sua família o melhor, enquanto ele continua sua carreira em Charlotte", disse.