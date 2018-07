Após 3 prorrogações, Bulls bate Nets de virada na NBA

O reserva Nate Robinson foi o grande nome da partida. Com 34 pontos, ele liderou a virada do Bulls, que chegou a estar 14 pontos atrás do rival. Entre os titulares, o destaque foi Carlos Boozer, responsável por 21 pontos e oito rebotes. Principal jogador do Nets, Deron Williams terminou a noite com 32 pontos.

Com este resultado, o Bulls ficou a apenas um triunfo da classificação às semifinais da Conferência Leste da NBA. A vaga pode vir já no próximo jogo, na segunda-feira, na casa do Brooklyn Nets.

Também pelo lado Leste, o Atlanta Hawks faturou a primeira vitória no duelo com o Indiana Pacers ao fazer 90 a 69, em casa, na noite passada. Al Horford liderou a equipe com 26 pontos e 16 rebotes e reduziu a vantagem do Pacers para 2 a 1 na série.

Na Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder abriu 3 a 0 no confronto com o Houston Rockets ao vencer o duelo de sábado por 104 a 101. Em seu primeiro jogo sem Russell Westbrook, machucado, o Oklahoma contou com 41 pontos do inspirado Kevin Durant. Agora, a equipe só precisa de mais um triunfo para avançar às semifinais.

Ainda no sábado, o Memphis Grizzlies buscou o empate na série com o Los Angeles Clippers, ao vencer sua segunda partida, fazendo 2 a 2 no confronto. A igualdade veio com a vitória por 104 a 83, liderada por Marc Gasol, com 24 pontos e 13 rebotes.

Zach Randolph também se destacou ao registrar outros 24 pontos e nove rebotes. Agora, cada equipe soma duas vitórias obtidas em casa. O desempate vai vir na terça-feira em Los Angeles.