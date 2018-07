Após adiamento, Vasco x Fla pelo NBB é marcado para a Rio Arena

Após ser adiado por falta de um ginásio que pudesse o acolher, o primeiro clássico entre Vasco e Flamengo pelo Novo Basquete Brasil (NBB) finalmente tem uma data e local para acontecer. O duelo entre os arquirrivais será na Rio Arena (antiga HSBC Arena), na Barra da Tijuca, no dia 28 de janeiro.

O duelo estava inicialmente programado para acontecer no dia 18 de dezembro, mas não havia nenhum ginásio à disposição na cidade quatro meses após a realização dos Jogos Olímpicos. A Rio Arena estava alugada, o Maracanãzinho (como todo o Complexo Maracanã) está abandonado, as Arenas Cariocas ainda não tem seu futuro definido, a Arena da Juventude foi desmontada e o ginásio de São Januário não tem estrutura de segurança para um clássico desses.

Essa é a primeira temporada do Vasco na elite do basquete brasileiro desde que voltou a ter um time profissional, enquanto o Flamengo é o atual tetracampeão nacional. No Campeonato Carioca, os duelos entre eles já foram cercados de problemas, com brigas, jogos finais sem torcida e o Vasco se recusando a jogar o jogo 3 da final, reclamando da segurança.

O duelo da 10.ª rodada do NBB vai acontecer durante a 17.ª rodada no ginásio que recebeu os eventos de ginástica no Rio-2016 e que já foi palco de diversas partidas decisivas do Flamengo no basquete. Depois, os rivais voltam a se enfrentar em 11 de março, desta vez com mando do Flamengo. O time rubro-negro lidara o NBB com 11 vitórias em 12 jogos. O Vasco é o décimo colocado.