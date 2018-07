Após ano ruim, Mike D´Antony pede demissão do Los Angeles Lakers

LOS ANGELES - Depois de uma das piores campanhas de sua história na NBA, o Los Angeles Lakers - segunda franquia com maior número de título (16), só atrás do Boston Celtics (17) - está sem técnico. Nesta quarta-feira, a direção da equipe da Califórnia anunciou que o treinador Mike D´Antony pediu demissão do seu cargo, após pouco menos de duas temporadas no comando.

Atrapalhado pelas inúmeras lesões da maioria de seus jogadores - incluindo duas do astro Kobe Bryant, que fez com ele só pudesse jogar seis partidas na temporada -, Mike D´Antony comandou um dos piores desempenhos do Lakers nos últimos 50 anos. Com apenas 27 vitórias em 82 jogos, o time de Los Angeles ficou em penúltimo lugar na Conferência Oeste (na frente apenas do Utah Jazz) e em 25.º em toda a liga, que tem 30 franquias.

D´Antony começaria em outubro o último ano de contrato com o Lakers e queria que a direção da equipe exercesse a opção de mais um - a temporada 2015/2016 - para fazer o time voltar a ter sucesso na liga. No entanto, os dirigentes não mostraram intenção de prolongar seu vínculo e, por isso, o técnico resolveu pedir demissão.