Após anúncio de Kobe, Lakers perdem para Pacers na NBA

O domingo não foi fácil para o torcedor do Los Angeles Lakers. Depois de ver um dos maiores ídolos da franquia em todos os tempos, Kobe Bryant, anunciar que vai se aposentar ao fim da temporada, a equipe sofreu mais uma derrota, desta vez diante do Indiana Pacers por 107 a 103, mesmo atuando na Califórnia.

Foi a 14.ª derrota em 16 partidas do Lakers, a pior equipe da Conferência Oeste, à frente apenas do Philadelphia 76ers, que perdeu todos seus 18 jogos, no restante da NBA. O Pacers, por sua vez, vive ótimo momento e é o segundo no Leste, com 11 triunfos em 16 partidas.

Mais uma vez, o show em quadra ficou por conta de um dos maiores cestinhas da temporada. Com 39 pontos, Paul George comandou o triunfo e foi o cestinha da partida. Monta Ellis contribuiu com 15. Já pelo Lakers, Kobe mostrou que vive mesmo péssimo momento e terminou com 13 pontos, acertando quatro de 20 arremessos de quadra. Marcelinho Huertas ficou no banco e sequer pisou em quadra.

Quem atuou no domingo foi Lucas Bebê. O brasileiro ficou em quadra por seis minutos na derrota do Toronto Raptors para o Phoenix Suns, em casa, por 107 a 102, e terminou com dois pontos, além de dois rebotes. O cestinha da equipe foi DeMar DeRozan, com 29 pontos, mas os 20 pontos e 11 assistências de Eric Bledsoe conduziram o Suns ao triunfo.

Outro time do Oeste que venceu foi o Houston Rockets. Diante do New York Knicks fora de casa, os texanos precisaram da prorrogação, mas fizeram 116 a 111, se aproximando da zona de classificação para os playoffs. Destaque para os 26 pontos de James Harden e os 31 de Arron Afflalo.

Quem também promete brigar por uma vaga nos playoffs é o Los Angeles Clippers, que recebeu o Minnesota Timberwolves e levou a melhor por 107 a 99. Blake Griffin (26 pontos, oito rebotes e oito assistências) e Chris Paul (20 pontos e nove assistências) foram os principais responsáveis pelo resultado.

Confira os resultados de domingo na NBA:

Charlotte Hornets 87 x 82 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 17 x 99 Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets 87 x 83 Detroit Pistons

Orlando Magic 110 x 91 Boston Celtics

Toronto Raptors 102 x 107 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 92 x 84 Philadelphia 76ers

New York Knicks 111 x 116 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 103 x 107 Indiana Pacers

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Detroit Pistons x Houston Rockets

Miami Heat x Boston Celtics

Atlanta Hawks x Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks x Denver Nuggets

Utah Jazz x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers