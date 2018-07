Após bater recorde, Westbrook ganha prêmio de MVP da NBA pela primeira vez

Em um campeonato marcada pelos seus recordes, Russell Westbrook foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP, na sigla em inglês) da temporada 2016/2017 da NBA e recebeu o seu prêmio em evento realizado no fim da noite de segunda-feira em um reconhecimento aos seus 42 "triples-doubles".

Westbrook teve médias de 31,6 pontos, 10,7 rebotes e 10,4 assistências por jogo, se somando a Oscar Robertson como únicos jogadores com médias de dois dígitos em três fundamentos durante um campeonato. Além disso, superou o recorde de "triples-doubles", que também era de Robertson, com 41, na temporada 1961/1962.

"Me lembro de estar em casa quando criança, jogando videogame e outras coisas com meu pai, e minha mãe e meu irmão sentados ali, e falando sobre quem sabe um dia eu poderia ser o MVP. Obviamente, então, brincávamos", disse Westbrook. "Mas agora, estar aqui com este troféu ao lado é realmente uma bênção, e é uma sensação incrível, algo que eu nunca poderia imaginar", acrescentou.

O jogador do Oklahoma City Thunder recebeu 69 votos como primeira opção e 888 pontos de um grupo de cem profissionais da imprensa e em uma votação dos torcedores, superando com larga vantagem James Harden, do Houston Rockets, que recebeu 22 votos como primeira opção e 753 pontos. Kawhi Leonard, do San Antonio Spurs, foi o terceiro com nove votos de primeira opção e 500 pontos.

Westbrook encerrou o reinado de dois anos de Stephen Curry, que na temporada passada se tornou o primeiro jogador a ser eleito o MVP de modo unânime. Ele se emocionou durante um discurso de agradecimento em que convidou vários companheiros a subir ao palco. "Nunca pensei que poderia dizer que rompi o recorde de Oscar Robertson e isso é realmente uma bênção", disse.

A vitória de Westbrook pôs fim à primeira cerimônia de premiação da NBA, que incluiu dois troféus para Rockets e Milwaukee Bucks, cada. Malcolm Brogdon, do Bucks, se tornou o primeiro jogador que não foi selecionado na rodada inicial do Draft a ser eleito o Calouro do Ano, superando Dario Saric e Joel Embiid, ambos do Philadelphia 76ers. Brogdon foi apenas a 36ª seleção no Draft de 2016 da NBA. Seu companheiro de equipe, Giannis Antetokounmpo ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu.

Mike D'Antoni, o técnico do Rockets, obteve o prêmio de melhor treinador. Ele já havia sido eleito anteriormente, no Phoenix Suns, e liderou o time de Houston a 55 triunfos na temporada regular. Eric Gordon, do Rockets, foi nomeado Sexto Homem do Ano após bater o recorde de cestas de três como reserva na sua primeira temporada sem ser titular.

Entre outros prêmios, Draymond Green, do campeão Golden State Warriors, foi consagrado como o melhor jogador defensivo, em honraria que havia ficado com Leonard nos dois anos anteriores.