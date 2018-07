Warriors voltam a vencer em casa com 39 pontos de Curry

Depois de ter a sua incrível série invicta como mandante derrubada na última sexta-feira, quando caiu diante do Boston Celtics, o Golden State Warriors deu uma boa resposta para a sua torcida na rodada deste domingo da NBA. Atuando novamente em seus domínios, a equipe de Oakland venceu o Portland Trail Blazers por 136 a 111, na Oracle Arena, e "curou a ressaca" provocada pelo inesperado revés sofrido dois dias antes, quando foi superada por 109 e 106 pela equipe de Massachusetts e viu sua invencibilidade de 54 partidas em casa cair.

Para voltar a ganhar em seus domínios, o Warriors foi impulsionado por mais uma grande atuação de Stephen Curry, cestinha da partida, com 39 pontos, e que ainda ajudou a sua equipe com seis rebotes e sete assistências.

Essa foi a 69ª vitória do Warriors em 77 partidas nesta temporada da NBA, na qual ocupa a liderança da Conferência Oeste e também geral da competição. Já o Blazers é o sexto colocado da mesma conferência, agora com 37 derrotas em 78 jogos.

Os atuais campeões da NBA também contaram com uma grande performance de Draymond Green, que contabilizou um "triple-double" de 22 pontos, dez rebotes e dez assistências. Já pelo lado do time de Portland, destaque para Damian Lillard, que fez 38 pontos e por pouco não foi o cestinha do duelo.

Dois brasileiros também estiveram em ação pelo Warriors no confronto deste domingo. E o melhor deles foi Leandrinho, que marcou 13 pontos em 23 minutos em quadra. Já Anderson Varejão jogou por quase sete minutos pela equipe da casa e fez apenas um ponto, assim como apanhou apenas um rebote.

RAULZINHO

Outro brasileiro que esteve em quadra na rodada deste domingo e também teve uma atuação apagada como a de Varejão foi Raulzinho. Ele jogou por apenas 12 minutos e ajudou o Utah Jazz a bater o Phoenix Suns por 101 a 86, fora de casa, mas conseguiu fazer apenas um ponto e dar três assistências.

Com o resultado, o Jazz fecha a zona de classificação para os playoffs ao ocupar a oitava posição da Conferência Oeste, agora com 39 vitórias em 77 partidas, enquanto o Suns amarga a penúltima colocação, com 57 derrotas em 77 confrontos.

CRISTIANO FELÍCIO

Cristiano Felício, por sua vez, foi outro brasileiro que saiu de quadra vencedor em um confronto da rodada deste domingo. Ele atuou por 14 minutos pelo Chicago Bulls na vitória por 102 a 98 sobre o Milwaukee Bucks, também fora de casa, ajudando a sua equipe com quatro pontos e cinco rebotes.

Com a mesmas 39 vitórias em 77 jogos do Jazz, a equipe de Illinois, porém, está fora da zona de classificação para os playoffs, em nono lugar da Conferência Leste, na qual o Bucks é apenas o 12º colocado.

GRIFFIN VOLTA COM VITÓRIA

De volta ao Los Angeles Clippers depois de mais de três meses sem jogar por causa de uma lesão no tendão do joelho, Blake Griffin teve um retorno discreto na vitória por 114 a 109 sobre o Washington Wizards, em casa. Fez apenas seis pontos em pouco mais de 24 minutos em quadra, período em que também acumulou cinco rebotes e quatro assistências.

A volta de Griffin acabou ofuscada por Chris Paul, destaque da vitória do Clippers com 27 pontos e 12 assistências. Assim, o astro impulsionou o seu time rumo ao 48º triunfo em 76 partidas, retrospecto que deixa a equipe tranquila na quarta posição da Conferência Oeste. Já o Wizards é o décimo do Leste, agora com 40 derrotas em 77 partidas.

KOBE BRILHA, MAS PERDE

Vivendo seus últimos dias como jogador profissional, Kobe Bryant brilhou ao marcar 34 pontos na rodada deste domingo da NBA. O astro, porém, não conseguiu evitar que o Los Angeles Lakers fosse derrotado pelo Boston Celtics por 107 a 100, em casa, e amargasse a sua 60ª derrota nesta temporada. Lanterna da Conferência Oeste, a equipe soma apenas 16 triunfos e tem campanha melhor apenas do que a do Philadelphia 76ers, último colocado geral, com 68 derrotas em 77 jogos.

O brasileiro Marcelinho Huertas, por sua vez, esteve em quadra pelo Lakers no confronto e ajudou a sua equipe com seis pontos e cinco assistências, mas o Celtics teve uma melhor atuação coletiva, cujos principais destaques ofensivos foram Isaiah Thomas e Jae Crowder, respectivamente com 26 e 22 pontos.

Assim, o Celtics chegou a 45 vitórias em 77 jogos e se garantiu na quarta posição da Conferência Leste, que tem como líder o Cleveland Cavaliers. Atuando em casa, este último superou o Charlotte Hornets por 112 a 103, em casa, e atingiu o seu 55º triunfo em 77 jogos.

Com 31 pontos e 12 assistências, LeBron James foi o grande nome do Cavaliers no confronto, no qual Kemba Walker se destacou pelo Hornets, com 29 pontos, mas não evitou que sua equipe sofresse a 32ª derrota em 76 partidas, retrospecto que a deixa na sexta posição da Conferência Leste.

Depois de 11 jogos disputados neste domingo, a NBA contará com uma pausa nesta segunda-feira e voltará na terça com outras 11 partidas.

Confira os resultados da rodada deste domingo

Brooklyn Nets 87 x 106 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 114 x 109 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 78 x 88 Dallas Mavericks

Houston Rockets 118 x 110 Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers 112 x 103 Charlotte Hornets

Orlando Magic 119 x 107 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 86 x 101 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 98 x 102 Chicago Bulls

New York Knicks 87 x 92 Indiana Pacers

Golden State Warriors 136 x 111 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 100 x 107 Boston Celtics