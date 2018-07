Após cirurgia, Marc Gasol desfalcará o Grizzlies até o fim da temporada

O pior temor dos torcedores do Memphis Grizzlies se confirmou nesta terça-feira, e o principal jogador da equipe, o pivô Marc Gasol, perderá o resto da temporada da NBA. A franquia revelou que o espanhol precisou ser submetido a uma cirurgia para reparar um osso quebrado do pé direito e não terá condições de retornar mesmo que o time vá para os playoffs.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Grizzlies, Gasol foi operado no último sábado para corrigir a fratura no osso navicular do pé direito. O diretor geral da franquia, Chris Wallace, garantiu que a cirurgia aconteceu conforme o previsto e que o espanhol deverá voltar a atuar normalmente.

Gasol sofreu a contusão no primeiro quarto do confronto diante do Portland Trail Blazers, no último dia 8. Dois dias depois, o Grizzlies confirmou a lesão, mas sem informar a gravidade nem o tempo previsto de recuperação.

A perda de Gasol é um grande baque para o Grizzlies, que vinha se reencontrando nos últimos meses e deverá ir aos playoffs. Atualmente, o time ocupa a quinta colocação da Conferência Oeste, com 32 vitórias e 23 derrotas.