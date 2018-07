Após cirurgia no joelho, Rose admite voltar nesta temporada da NBA

CHICAGO - Após passar por uma cirurgia no joelho direito, o armador Derrick Rose admitiu que pode voltar a jogar ainda nesta temporada da NBA. Principal astro do Chicago Bulls, ele não descartou retornar nos playoffs, previstos para começar em abril, caso sua equipe consiga classificação. Rose sofreu a grave contusão no dia 22 de novembro, quando enfrentava o Portland Trail Blazers fora de casa. A cirurgia foi realizada logo depois. E o Chicago Bulls chegou a dizer que ele perderia o restante da temporada. Agora, porém, o armador admite voltar durante os playoffs.

Essa é a segunda grave contusão praticamente seguida que o armador sofre. Em abril do ano passado, ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo e também foi operado. Naquela ocasião, Rose perdeu toda a temporada 2012/2013 da liga de basquete, voltando a jogar recentemente. "Voltarei a jogar quando estiver saudável e meu joelho completamente recuperado", avisou Rose, ao admitir que poderia retornar durante os playoffs da atual temporada. "Se estiver saudável e meu joelho recuperado, certamente estarei jogando", completou um dos astros da NBA.

Desfalcado de Rose, o time de Chicago vem fazendo campanha abaixo das expectativas na atual temporada da liga norte-americana. Ocupa a modesta sétima colocação na Conferência Leste, com sete vitórias e nove derrotas, mas hoje estaria classificado para os playoffs.