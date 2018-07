Após confusão contra os Bulls, NBA suspende Nenê por um jogo

WASHINGTON - A confusão envolvendo o brasileiro Nenê, do Washington Wizards, teve mais um capítulo neste sábado. A NBA anunciou oficialmente que O jogador, que se desentendeu com Jimmy Butler, do Chicago Bulls, no jogo disputado nesta sexta-feira, além de ter sido expulso de quadra, terá que cumprir mais um jogo de suspensão.

Tudo aconteceu no início do quarto período. Após fazer uma cesta em um contra-ataque, o brasileiro deu um encontrão em Butler, que revidou. Os dois, então, trocaram insultos, cabeça a cabeça, com Nenê segurando com as mãos o pescoço do oponente. Depois de separados pelos companheiros, os jogadores foram advertidos pelos juízes, mas apenas o brasileiro foi expulso.

Sem o brasileiro, o Washington Wizards não conseguiu parar o ataque dos Bulls e acabou derrotado dentro de casa. Mike Dunleavy, com 35 pontos, foi o grande nome do jogo. Já Jimmy Butler fez uma cesta de três pontos crucial a 24 segundos do fim do duelo. Bradley Beal anotou 25 pontos pelos Wizards, dois a mais do que John Wall, enquanto Trevor Ariza fez 16 pontos e obteve 11 rebotes.

Com a suspensão confirmada, Nenê será desfalque no jogo quatro da série melhor de sete pela primeira fase dos playoffs na Conferência Leste, que acontece neste domingo. O Washington Wizards, time do brasileiro, lidera a série por 2 a 1.