Decepção no futebol, Real Madrid se vinga do Barcelona no basquete

Decepção nos gramados, sucesso absoluto nas quadras. Após terminar a temporada de mãos abanando no futebol, o Real Madrid brilhou no basquete ao faturar todos os torneios que disputou na temporada. O troféu mais recente foi conquistado no Campeonato Espanhol, nesta quarta-feira, justamente sobre o rival Barcelona, fora de casa.

O duelo, vencido por 90 a 85, encerrou a série melhor-de-cinco jogos com vitória por 3 a 0. O Real vencera os dois primeiros jogos por 78 a 72 e 100 a 80. O triunfo teve sabor de revanche para o clube madrilenho, que esteve longe de repetir no futebol o desempenho do basquete. E ainda viu o arquirrival Barcelona faturar a Tríplice Coroa, com os títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Liga dos Campeões.

Se no futebol o Real levou apenas a Supercopa da Europa em 2015, no basquete o clube faturou quatro troféus: o Campeonato Espanhol, a Supercopa, a Copa do Rei e a Euroliga (equivalente à Liga dos Campeões). De quebra, o clube da capital espanhola ampliou sua vantagem como o vencedor do campeonato nacional. Tem agora 32 troféus, contra 18 do Barcelona.