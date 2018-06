Após deixar o Hornets, Steve Clifford é anunciado como técnico do Magic na NBA

O Orlando Magic anunciou nesta quarta-feira a contratação de Steve Clifford. O treinador assume uma franquia que tem sofrido bastante nos últimos anos e que demitiu Frank Vogel ao fim da temporada regular de 2017/2018, após ficar mais uma vez distante da luta por uma vaga nos playoffs.

Clifford estava no Charlotte Hornets desde 2013. Ele chegou a ter bons momentos nos primeiros anos, em que levou a franquia aos playoffs em duas oportunidades. Tanto em 2016/2017 e 2017/2018, no entanto, somou apenas 36 vitórias e viu a equipe ficar longe dos playoffs, o que gerou sua demissão.

O técnico, agora, retorna para um lugar que conhecer bem. Ele trabalhou como assistente de Stan Van Gundy entre 2007 e 2012, no último momento de alta do Magic. Neste período, a franquia chegou aos playoffs em cada uma das cinco temporadas e disputou a final de 2008/2009, caindo para o Los Angeles Lakers.

"Nós estamos muito empolgados por dar as boas-vindas ao Steve nesta volta à família Magic", disse o presidente de operações de basquete da franquia, Jeff Weltman. "Steve é muito considerado na comunidade da NBA como um técnico de elite e um desenvolvedor de jogadores. Seus times sempre foram disciplinados e preparados e abraçaram seu conceito de jogo."

Clifford se reuniu com a diretoria do Magic nos últimos dias e garantiu estar completamente recuperado dos problemas de saúde que o afastaram do basquete recentemente. Ele se ausentou do Hornets entre dezembro e janeiro por intensas dores de cabeça causadas por fatiga e falta de horas de sono.