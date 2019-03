Após deixar o San Antonio Spurs, Pau Gasol assina com o Milwaukee Bucks

O pivô espanhol Pau Gasol, que rescindiu na última sexta-feira o contrato com o San Antonio Spurs, é o novo reforço do Milwaukee Bucks. O anúncio foi feito nesta segunda pela franquia que detém atualmente a melhora campanha da temporada regular da NBA. "O Milwaukee Bucks assinou um contrato com Pau Gasol", informou o time de Wisconsin em seu Twitter, sem adiantar mais detalhes acerca da contratação.

Gasol, de 38 anos, estava no San Antonio Spurs desde 2016, depois de ter atuado no Memphis Grizzlies (2001 a 2008), Los Angeles Lakers (2008 a 2014), onde conquistou dois títulos, e no Chicago Bulls (2014 a 2016).

O espanhol tinha contrato com o Spurs até junho de 2020, mas vinha manifestando a vontade de sair por ser pouco utilizado pelo treinador Gregg Popovich (12,2 minutos por partida), o que se traduziu em médias de 4,2 pontos, 4,7 rebotes e 1,9 assistências nesta temporada.

Sob o comando do pivô grego Giannis Antetokounmpo, os Bucks lideram a NBA com 48 vitórias e 15 derrotas e já asseguraram um lugar nos playoffs, quando poderão contar com Gasol, seis vezes selecionado para o All-Star Game (Jogos das Estrelas) e um dos quatro jogadores na história da liga que superou a marca dos 20.000 pontos, 11.000 rebotes, 3.500 assistências e 1.500 roubos de bola - os outros são Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan e Kevin Garnett.