Após demitir técnico, Rockets reage e bate Blazers com 45 pontos de James Harden

E o principal responsável por este triunfo foi James Harden, que fez 45 pontos e foi disparado o maior cestinha da partida que deixou o Rockets na décima posição da Conferência Oeste, agora com cinco vitórias e sete derrotas em 12 jogos disputados. Já o Blazers, que passou a contabilizar nove derrotas em 13 partidas, amarga a antepenúltima colocação da mesma conferência.

Harden realmente estava inspirado no duelo realizado no Toyota Center. Além de ter marcado 45 pontos, garantiu um "double-double" ao fazer 11 assistências, assim como ainda ajudou a sua equipe com outros oito rebotes e cinco roubadas de bola.

Outro astro da equipe de Houston, Dwight Howard fez apenas sete pontos, mas apanhou incríveis 19 rebotes e foi um monstro no garrafão. Mas, mesmo com a ótima atuação da dupla, a equipe sofreu muito para vencer em casa e precisou de uma cesta da linha dos três pontos de Corey Brewer para levar o duelo aos prorrogação, após empate por 99 a 99 no período final.

Pelo lado do Blazers, Damian Lillard foi o maior cestinha, com 23 pontos, enquanto Al-Farouq Aminu brilhou com um "double-double" de 16 pontos e 15 rebotes. A equipe, porém, foi muito mal na parte ofensiva na prorrogação, na qual contabilizou apenas quatro pontos e acabou caindo diante do rival que foi comandado de forma interina pelo assistente técnico J.B. Bickerstaff.

WESTBROOK EMPURRA O THUNDER - Ainda sem poder contar com o lesionado astro Kevin Durant, o Oklahoma City Thunder contou com grande atuação de Russell Westbrook para vencer o New Orleans Pelicans por 110 a 103, em casa, em outro jogo da rodada desta quarta da NBA.

Com 43 pontos, o armador também foi disparado o maior cestinha desta partida, na qual ainda acumulou nove rebotes e oito assistências. Assim, ele liderou o triunfo que contou também com Enes Canter sendo decisivo para a equipe da casa com 24 pontos e 14 rebotes.

Já pelo lado do Pelicans, Ryan J. Anderson foi o cestinha, com 30 pontos, enquanto Alexis Ajinca contabilizou dois dígitos em dois fundamentos ao pegar dez rebotes e fazer 12 pontos. Mas a boa atuação da dupla não evitou a 11ª derrota da equipe em 12 jogos, retrospecto que a deixa na lanterna da Conferência Oeste, na qual o Thunder ocupa o quinto lugar, agora com sete vitórias em 12 partidas disputadas.

PAUL GEORGE LIDERA O PACERS - Outro astro da NBA que teve atuação inspirada na rodada desta quarta-feira foi Paul George, autor de 34 pontos, oito rebotes e cinco assistências para o Indiana Pacers na arrasadora vitória por 112 a 85 sobre o Philadelphia 76ers, fora de casa. O resultado levou a equipe visitante ao sétimo triunfo em 12 jogos e ao quinto lugar da Conferência Leste, na qual a equipe da Filadélfia amargou a 12ª derrotas em 12 partidas, seguindo assim na lanterna geral da competição.

MAVERICKS EMBALADO - Depois de um início ruim de temporada, o Dallas Mavericks engrenou de vez na NBA. O time alcançou a sua oitava vitória em 12 jogos ao superar o Boston Celtics, sétimo colocado da Conferência Leste, por 106 a 102, fora de casa, com 23 pontos do alemão Dirk Nowitzki, cestinha da partida.

Assim, a equipe ocupa a terceira posição da Conferência Oeste, que tem como vice-líder o San Antonio Spurs, outra equipe do Texas que venceu na rodada desta quarta. Liderado pelos astros Tony Parker, cestinha do jogo com 25 pontos, e Tim Duncan, autor de um "double-double de 12 pontos e 11 rebotes, o time venceu o Denver Nuggets por 109 a 98, em casa, e alcançou seu nono triunfo em 11 partidas.

SPLITTER VENCE - Em outro confronto da movimentada rodada desta quarta-feira na NBA, Tiago Splitter teve atuação discreta, mas ajudou o Atlanta Hawks a vencer o Sacramento Kings por 103 a 97, também em casa, em resultado que deixou a equipe com nove triunfos em 14 partidas na terceira posição da Conferência Oeste.

No duelo, o pivô brasileiro atuou por quase 20 minutos, nos quais acumulou sete pontos, seis rebotes e uma assistência. Já o Kings, que teve Demarcus Cousins como cestinha do duelo, com 24 pontos, ocupa a 12ª posição da Conferência Oeste.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers 85 x 112 Indiana Pacers

Charlotte Hornets 116 x 111 Brooklyn Nets

Orlando Magic 104 x 101 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 102 x 106 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 110 x 103 New Orleans Pelicans

Houston Rockets 108 x 103 Portland Trail Blazers

Atlanta Hawks 103 x 97 Sacramento Kings

San Antonio Spurs 109 x 98 Denver Nuggets

Utah Jazz 93 x 89 Toronto Raptors

Phoenix Suns 97 x 103 Chicago Bulls

Confira os jogos desta quinta-feira:

Miami Heat x Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors