Após duas derrotas, Lakers vencem Clippers pela 1ª vez na temporada

No aguardado confronto entre as equipes de Los Angeles, as duas melhores da Conferência Oeste da NBA, os líderes Lakers se deram melhor e derrotaram os Clippers por 112 a 103, na rodada de domingo, encerrando uma série de seis triunfos do segundo colocado e com quem compartilha o Staples Center.

Anthony Davis anotou 30 pontos, LeBron James acrescentou 28 e Avery Bradley fez 24 para os Lakers, que ganharam o quarto encontro seguido e o 11º dos últimos 12. O time sofreu com a defesa dos Clippers, ficando atrás do placar durante quase todo o primeiro tempo, mas conseguiu se impor após o intervalo para assegurar a vitória.

No início do quarto período, os Lakers ganhavam por quatro pontos quando LeBron converteu um arremesso de três. Sua jogada foi seguida por uma cesta de Davis e coroou uma sequência de 14 a 6, que levou a uma vantagem de 99 a 87, a primeira de duplos dígitos na partida.

Os Lakers recentemente asseguraram presença na pós-temporada, para a qual não avançavam desde 2013. É possível que o confronto com os Clippers se repita nos playoffs, sendo que o time havia perdido os dois confrontos anteriores para o rival neste campeonato. Paul George anotou 31 pontos, Kawhi Leonard acrescentou 27 e Montrezl Harrell somou 20 pelos Clippers.

OUTROS JOGOS

O Houston Rockets sofreu a quarta derrota consecutiva ao cair por 126 a 106 para o Orlando Magic. Nikola Vucevic, com 16 pontos e 16 rebotes, e D.J. Agustin, com 24 pontos, brilharam pelo time da Flórida. O brasileiro Bruno Caboclo atuou por 9min43 pelos Rockets, com quatro pontos, quatro rebotes e uma assistência.

Sem contar com o grego Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks perdeu para o Phoenix Suns por 140 a 131 com 36 pontos de Devin Booker e 25 pontos, 13 rebotes, 13 assistências e 3 roubadas de bola de Ricky Rubio.

Fora de casa, o New Orleans Pelicans superou o Minnesota Timberwolves por 120 a 107 com 37 pontos, nove rebotes e oito assistências de Jrue Holiday. Também como visitante, o Oklahoma City Thunder fez 105 a 104 no Boston Celtics com 28 pontos, 6 rebotes e 7 assistências de Chris Paul. Com 31 pontos de Norman Powell e 30 pontos, oito assistências e três roubadas de bola de Kyle Lowry, o Toronto Raptors derrotou o Sacramento Kins por 118 a 113.

O Miami Heat superou o Washington Wizards por 100 a 89, longe de casa, com 27 pontos, 14 rebotes e seis assistências de Bam Adebayo. O Indiana Pacers derrotou o Dallas Mavericks por 112 a 109 com 20 pontos, 17 rebotes e seis assistências de Domantas Sabonis.

O Brooklyn Nets venceu o Chicago Bulls por 110 a 107 com 24 pontos de Spencer Dinwiddie. Em duelo definido na prorrogação, o Cleveland Cavaliers bateu o San Antonio Spurs por 132 a 129 com 28 pontos, 17 rebotes e 3 tocos de Andre Drummond. O New York Knicks fez 96 a 84 no Detroit Pistons com 22 pontos e 12 rebotes de Julius Randle.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

