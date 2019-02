Após escorregar em casa, John Wall será operado e desfalca Wizards por um ano

O Washington Wizards informou nesta terça-feira que o armador John Wall precisará ser submetido a cirurgia e ficará um longo período afastado das quadras da NBA. E o motivo é dos mais insólitos: o jogador de 28 anos rompeu o tendão de Aquiles após escorregar e cair em sua residência.

Em comunicado, a franquia da capital norte-americano revelou que Wall rompeu o tendão de Aquiles ao sofrer o escorregão. Por isso, o jogador precisará ser operado e ficará afastado das quadras por mais um ano, o que coloca em risco sua participação na temporada 2019/2020 da liga.

Wall estava afastado das quadras desde janeiro, quando passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo para solucionar um problema crônico no tendão de Aquiles. A expectativa, na época, era de que ficasse de seis a oito meses afastado.

O jogador, porém, apresentou uma infecção na incisão feita na cirurgia e, por isso, passou por novo procedimento para limpeza do local. E foi justamente nesta operação que a ruptura do tendão de Aquiles foi diagnosticada. Posteriormente, foi ligada a uma queda que Wall teve em sua residência.

No Wizards desde que entrou na NBA, em 2010, Wall vinha tendo médias de 20,7 pontos e 8,7 assistências nesta temporada, em meio à fraca campanha da equipe, atualmente apenas na décima colocação da Conferência Leste. Apesar de ter problemas de relação com algumas das peças do elenco, o jogador renovou contrato até 2023 e receberá pelas próximas quatro temporadas US$ 170,9 milhões.