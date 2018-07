Após estrear com derrota em pré-temporada, LeBron projeta evolução do Cavaliers

Depois de ficar fora dos três primeiros jogos do Cleveland Cavaliers na pré-temporada da NBA por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo, LeBron James fez a sua primeira partida pela equipe nesta fase de preparação para a edição 2017/2018 da liga de basquete dos Estados Unidos na noite desta terça-feira. Mesmo sem ritmo de jogo, o astro foi o cestinha do seu time no confronto em casa contra o Chicago Bulls, com 17 pontos, mas não evitou a derrota por 108 a 94 para o rival.

Esse foi, por sinal, o quarto revés em quatro jogos dos atuais vice-campeões da NBA nesta pré-temporada, na qual anteriormente caíram diante de Atlanta Hawks, Indiana Pacers e Washington Wizards. Apesar disso, LeBron minimizou a importância da sequência ruim e projetou uma evolução gradual do time ao longo da próxima edição da competição.

"Eu não acho que nós seremos o time que queremos ser em uma semana", ressaltou James, para depois completar: "Isso vai acontecer durante toda a temporada. Nós teremos mudanças, teremos de fazer mudanças e iremos nos tornar um time melhor a medida que os jogos acontecerem. Então, o time que está abrindo a temporada não será a equipe que sabemos que poderá ser".

Na partida desta terça-feira, LeBron se destacou como maior pontuador do Cavaliers, além de ter contabilizado cinco rebotes e três assistências, mas cometeu oito perdas de bola e admitiu que sua atuação esteve abaixo do nível habitual que apresenta. Entretanto, fez questão de lembrar "que esse foi apenas o seu primeiro jogo" após ter defendido a equipe nos playoffs da final da edição passada da NBA, contra o Golden State Warriors.

Além da atuação discreta de Lebron, o time de Cleveland contou com os recém-contratados Dwyane Wade e Derrick Rose como titulares. O primeiro deles atuou por 27 minutos e fez apenas quatro pontos, enquanto o segundo ficou em quadra por este mesmo tempo e marcou 13.

No final das contas, o trio de estrelas da equipe da casa acabou sendo ofuscada pela ótima atuação do armador Justin Holiday, do Bulls, principal nome do jogo com um "double-double" de 28 pontos e 11 rebotes.

Também presente em quadra pela equipe de Chicago esteve o brasileiro Cristiano Felício, que jogou por apenas 13 minutos, nos quais somou dois pontos, duas assistências e dois rebotes.

Ainda sem vencer nesta pré-temporada, o Cavaliers terá uma última chance de encerrar este período de preparação com uma vitória na sexta-feira, quando enfrentará o Orlando Magic, fora de casa. Após esta partida, a equipe terá como seu próximo desafio a sua estreia na temporada 2017/2018 da NBA, no dia 17 de outubro, quando atuará como mandante contra o Boston Celtics.

OUTROS RESULTADOS

Outras cinco partidas da pré-temporada da NBA aconteceram nesta noite de terça-feira. Os resultados foram os seguintes: Toronto Raptors 116 x 94 Detroit Pistons, Indiana Pacers 108 x 89 Maccabi Haifa (Israel), San Antonio Spurs 98 x 103 Orlando Magic, Denver Nuggets 86 x 96 Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers 99 x 105 Utah Jazz.