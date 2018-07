Após fim de série invicta, LeBron brilha e Heat volta a vencer na NBA

NEW ORLEANS - Depois de ver encerrada uma série de incrível 27 vitórias consecutivas na NBA, o Miami Heat voltou a vencer na rodada de sexta-feira da liga de basquete dos Estados Unidos. Empurrado por mais uma bela atuação de LeBron James, o time da Flórida bateu o New Orleans Hornets por 108 a 89, fora de casa, após ter caído por 102 a 97 diante do Chicago Bulls, na última quarta.

Disposto a mostrar mais uma vez a força do atual campeão da NBA, LeBron começou o confronto diante do Hornets de forma inspirada. Cestinha do jogo, com 36 pontos, o astro contabilizou 28 deles apenas no primeiro tempo, sendo que sequer atuou no último período do duelo. Certeiro, ele ainda acertou seis bolas da linha dos três pontos antes do intervalo.

LeBron também ajudou o Heat com seis assistências e quatro rebotes, liderando a equipe que ainda teve Dwyane Wade com 17 pontos e nove assistências como segundo maior destaque. Pelo Hornets, Ryan Anderson foi o maior pontuador, com 20 ao total, enquanto Eric Gordon fez 17 e Al-Farouq Aminu exibiu força no garrafão, com 16 rebotes, sendo 11 defensivos e cinco ofensivos.

A reação convincente fora de casa fez o Heat chegar a 57 vitórias e 15 derrotas na liderança da Conferência Leste, enquanto o Hornets é o penúltimo colocado da Oeste, com 25 triunfos e 48 derrotas.

DUNCAN BRILHA E É DECISIVO - Se LeBron voltou a brilhar, outro astro que teve uma atuação de grande destaque na rodada de sexta-feira da NBA foi Tim Duncan. Ele liderou o San Antonio Spurs na vitória por 104 a 102 sobre o Los Angeles Clippers, em casa. Cestinha do jogo, com 34 pontos, a sua melhor marca nesta temporada, também definiu o triunfo da equipe do Texas quando faltavam 2s2 para o término do duelo, com uma bola da linha dos três. Para completar, Duncan ainda garantiu um "double-double" ao apanhar 11 rebotes.

Com isso, o Spurs chegou a 55 vitórias e 17 derrotas na liderança da Conferência Oeste, e agora está dois triunfos na frente do vice-líder Oklahoma City Thunder, que nesta sexta caiu por 101 a 93 diante do Minnesota Timberwolves, fora de casa, apesar dos 36 pontos marcados por Kevin Durant no duelo.

JAZZ ENTRE OS 8 - Outro fato a ser destacado na rodada desta sexta foi a vitória do Utah Jazz sobre o Portland Trail Blazers, por 105 a 95, fora de casa. Com o resultado, a equipe alcançou as mesmas 37 vitórias do Los Angeles Lakers. Com isso, se igualou ao rival na oitava colocação da Conferência Oeste e entrou na zona de classificação para os playoffs da NBA.

Já o New York Knicks, cuja vaga nos playoffs está assegurada há tempos, derrotou o Charlote Bobcats por 111 a 102, em casa, e agora contabiliza 45 vitórias e 26 derrotas na vice-liderança da Conferência Leste. J.R.Smith e Carmelo Anthony, respectivamente com 37 e 32 pontos, foram os maiores destaques do triunfo no Madison Square Garden.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira:

Orlando Magic 92 x 92 Washington Wizards

Boston Celtics 118 x 107 Atlanta Hawks

New York Knicks 111 x 102 Charlote Bobcats

Detroit Pistons 82 x 99 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 87 x 97 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 103 x 94 Houston Rockets

New Orleans Hornets 89 x 108 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 101 x 93 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 104 x 102 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 109 x 87 Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers 95 x 105 Utah Jazz

Confira os jogos deste sábado:

Dallas Mavericks x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Philadelphia 76ers x Charlote Bobcats

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Brooklyn Nets

Phoenix Suns x Indiana Pacers

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

D