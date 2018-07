Após furto e interdição, ginásio do Rio Claro é liberado pelo NBB

De acordo com a Liga, a equipe de Rio Claro atendeu todas às solicitações impostas pela LNB. Foram colocadas grades de proteção no vestiário do time visitante e o clube enviou um ofício à LNB garantindo toda a segurança da partida, inclusive posicionando seguranças na área externa dos vestiários.

Além da interdição, que durou só um dia, o Rio Claro foi multado em R$ 2 mil. Na terça-feira à noite, o vestiário do time francano foi arrombado durante a etapa inicial do confronto, quando os pertences dos atletas e da comissão técnica da equipe visitante foram furtados.

Indignados com o furto, os jogadores de Franca chegaram a ameaçar não voltar à quadra para o segundo tempo, mas acabaram disputando a continuidade do duelo, que terminou com vitória do Rio Claro por 89 a 79. Franca venceu o primeiro jogo da série com o Rio Claro, em casa, no último sábado.