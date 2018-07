Após furto em Rio Claro, CBB cobra providência da Liga Nacional de Basquete

O furto de pertences dos jogadores do Franca de dentro do vestiário do Ginásio Felipe Karan, em Rio Claro, durante o primeiro tempo de duelo das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), serviu como pretexto para que a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) cobrasse publicamente a Liga Nacional de Basquete (LNB), que organiza a competição.

"A CBB lamenta profundamente o acontecimento. O fato inusitado fere os princípios fundamentais da ordem e disciplina do basquetebol nacional, justamente no ano de sua maior projeção internacional, os Jogos Olímpicos, no Brasil. A CBB espera que essa entidade (a LNB) tome providências mais efetivas, no sentido de manter a ordem e disciplina na competição que administra", escreveu a CBB em ofício ao presidente da LNB, Cassio Roque. Diferente do usual, o ofício foi publicado com destaque no site da CBB.

Já a LNB, em nota, disse que repudia o "incidente" e disse que "infelizmente, a violência e a impunidade ainda estão presentes na sociedade brasileira". A entidade garantiu que "não irá tolerar qualquer ato nesse sentido" e que "tomará todas as providências que estiverem a seu alcance". Além disso, revelou seu desejo de que "o brilho do basquete não seja ofuscado por uma situação lamentável como essa".

A LNB e a CBB são entidades desvinculadas. À LNB cabe a organização do NBB, da Liga de Desenvolvimento e da Liga de Basquete Feminino (LBF), enquanto a confederação cuida apenas das seleções brasileiras e dos campeonatos interestaduais de base.

Nesta temporada, o NBB cresceu em projeção graças a uma parceria com a NBA. Além disso, a competição recentemente ganhou o patrocínio da Caixa, que inclusive comprou os naming rights do torneio. A CBB acumula dívidas milionárias e reclama que não consegue acesso a patrocínios estatais, como todas as demais grandes confederações olímpicas e paralímpicas.

JOGADORES

Também a Associação de Atletas Profissionais de Basquetebol do Brasil (AAPB) se posicionou, lamentando e repudiando "o triste infortúnio". "A AAPB dará todo apoio e o suporte necessário aos jogadores do Franca, como sempre faz quando é acionada pelos atletas. Além disso, conversará com a LNB para buscar alternativas para que acontecimentos como esse não voltem a se repetir e também para que os atletas francanos sejam assistidos em todas as suas necessidades", diz o comunicado.