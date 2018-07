Após interesse do Kings, Pacers promove Nate McMillan a técnico

Ex-técnico do Seattle Supersonics e do Portland Trailblazers, Nate McMillan nem era considerado para assumir o cargo de técnico do Indiana Pacers após três anos como assistente de Frank Vogel demitido há duas semanas. Tudo mudou quando o Sacramento Kings pediu autorização para fazer uma entrevista com McMillan, o que abriu os olhos de Larry Bird. Nesta segunda, o veterano foi anunciado como novo técnico do Pacers.

"Eu gosto do que ele fez em Portland e gostou do fato de ele ser um old-school. Eu gosto de estrutura", explicou Bird, um dos grandes da história da NBA, hoje presidente do Pacers para as operações de basquete.

Quando anunciou a demissão de Vogel, Bird havia dito que procurava por um técnico capaz de implantar um estilo ofensivo à equipe. A escolha por McMillan surpreende porque o treinador tem como característica o trabalho priorizando a defesa. Ele também é elogiado pelo controle do vestiário, exatamente a função que fazia como assistente em Indianápolis até agora.

Para decidir promover McMillan, Bird conversou com o gerente Kevin Pritchard, que trabalhou com o treinador em Portland, e com dois jogadores, não identificados, que garantiram que McMillan tinha as características desejadas pela franquia.

Técnico do Supersonics entre 2000 e 2005 e do Blazers de 2005 a 2012, McMillan trabalhou como assistente da seleção norte-americana nas últimas duas Olimpíadas. Ele também é considerado o responsável por lapidar LaMarcus Aldridge em Portland. Agora, o Indiana tem um jogador considerado muito parecido, Myles Turner, originário da mesma faculdade.