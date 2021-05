Após jogar na Flórida, Toronto Raptors quer voltar para casa na próxima temporada

O Toronto Raptors almeja voltar a jogar na sua casa, a Scotiabank Arena, em Toronto, no Canadá, na temporada 2021-2022. Esta afirmação foi dada pelo presidente da franquia, Masai Ujiri, em entrevista para diversos repórteres que cobrem o time na NBA.

"Acho que o governo (do Canadá) sabe o que precisa fazer... Não temos interesse em jogar em nenhum outro lugar. Tampa foi um lugar ótimo para nós, mas Tampa não é Toronto", afirmou o mandatário, relembrando que os Raptors mandaram as suas partidas em Tampa, no estado da Flórida, na temporada 2020-2021 por causa das restrições impostas pelo governo do Canadá em razão da pandemia do novo coronavírus.

O fato de não poder jogar em seu ginásio pode ter sido uma contribuição para uma temporada bem abaixo dos desempenhos recentes dos Raptors, campeões da NBA em 2019, que ficaram de fora dos playoffs, após terem uma campanha de 27 vitórias e 45 derrotas.

Além disso, os Raptors lidaram com um surto de covid-19 durante a temporada regular, que interrompeu o seu ímpeto antes da pausa para o All-Star Game, que aconteceu no início de fevereiro, na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia.

"Estamos em uma desvantagem incrível com tudo isso. O deslocamento não funcionou bem para nós. Em termos de ambiente, éramos 30% em termos do que passamos", completou Ujiri.