Após oito meses fora, Kobe Bryant volta ao Los Angeles Lakers com derrota

LOS ANGELES - Após ficar oito meses fora das quadras por causa de uma lesão no tendão de Aquiles, Kobe Bryant fez sua volta ao Los Angeles Lakers na rodada deste domingo da NBA. O ídolo entrou no ginásio Staples Center ao som de "Marcha Imperial", tema do filme Star Wars, mas não conseguiu retornar da forma como esperava. Com atuação apagada diante de sua torcida, fez apenas nove pontos e ainda viu seu time cair por 106 a 94 contra o Toronto Raptors.

Kobe atuou por 27 minutos e 56 segundos e teve sua volta às quadras ofuscada por Amir Johnson, da franquia canadense, que, além de fazer 32 pontos e se garantir como cestinha do duelo, assegurou um "double-double" ao apanhar 10 rebotes. Já o astro do Lakers, sem ritmo de jogo, ainda conseguiu contabilizar oito rebotes e quatro assistências.

DeMar DeRozan e Kyle Lowry, respectivamente 26 e 23 pontos, também estiveram bem pelo Raptors na parte ofensiva, enquanto o time da Califórnia ficou devendo neste aspecto. Nick Young, com 19 pontos, foi o cestinha da equipe, que acabou sendo dominada pelo rival mesmo atuando em Los Angeles.

Com a derrota, o Lakers segue fora da zona de classificação para os playoffs da NBA, ocupando a décima posição da Conferência Oeste, enquanto o Raptors é o nono colocado da Leste, agora apenas um triunfo atrás do Chicago Bulls, último time que hoje estaria garantido na próxima fase da liga norte-americana de basquete.

HEAT SE VINGA

Cinco dias depois de ter sido superado pelo Detroit Pistons atuando em casa, perdendo então uma invencibilidade de 10 jogos, o Miami Heat se vingou do rival nesta rodada de domingo da NBA. Liderada por LeBron James, autor de 24 pontos, nove assistências e sete rebotes, a franquia da Flórida venceu por 110 a 95, nos domínios do adversário.

Com isso, o Heat agora acumula 16 vitórias em 21 jogos na vice-liderança da Conferência Leste e reduziu a vantagem do líder Indiana Pacers, que neste domingo caiu por 118 a 94 diante do Oklahoma City Thunder, fora de casa, e agora tem um retrospecto de 18 triunfos e três derrotas. Já o Pistons é o quinto colocado desta conferência, agora com 11 derrotas em 21 confrontos.

Ray Allen, com 18 pontos, e Chris Bosh, com 16 e nove rebotes, foram outros destaques desta vitória do Heat, enquanto Andre Drummond e Brandon Jennings, com 19 pontos cada, se sobressaíram pelo lado da equipe de Detroit.

Já no triunfo do Thunder, Kevin Durant desequilibrou com um "double-double" de 36 pontos e 10 rebotes, enquanto Paul George foi de longe o maior destaque do Pacers, com 32 pontos. Para completar, Russell Westbrook também brilhou pela franquia de Oklahoma, terceira colocada da Conferência Oeste, ao fazer 26 pontos e 13 assistências.

CELTICS HUMILHA KNICKS

Em outro jogo desta rodada de domingo da NBA, o Boston Celtics humilhou o New York Knicks, em pleno Madison Square Garden, ao vencer por 114 a 73. O resultado levou a equipe de Massachusetts ao quarto lugar da Conferência Leste, na qual agora tem 10 vitórias e 12 derrotas. Já o time de Nova York amarga a penúltima posição, com apenas cinco triunfos em 19 partidas.

Com 23 pontos e sete assistências, Jordan Crawford foi o grande destaque deste duelo, enquanto Carmelo Anthony ajudou a evitar um massacre ainda maior sobre os donos da casa ao fazer 19 pontos. Já o brasileiro Vitor Faverani jogou por apenas 7 minutos e 19 segundos pelo Celtics e acabou não pontuando.

Confira os resultados da rodada de domingo na NBA:

New York Knicks 73 x 114 Boston Celtics

Detroit Pistons 95 x 110 Miami Heat

Houston Rockets 98 x 88 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 118 x 94 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 94 x 106 Toronto Raptors

Confira os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Bobcats x Golden State Warriors

Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers

Washington Wizards x Denver Nuggets

Memphis Grizzlies x Orlando Magic

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Dallas Mavericks