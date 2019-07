Após perder Varejão, Fla anuncia BRB como patrocinador master de time de basquete

Em uma cerimônia realizada no salão nobre do Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, o Flamengo apresentou oficialmente, nesta segunda-feira pela manhã, o Banco de Brasília (BRB) como o novo patrocinador master do seu time de basquete. O acordo firmado tem validade para toda próxima temporada da equipe carioca na modalidade.

Hexacampeão do Novo Basquete Brasil (NBB) e vencedor da última edição da competição, o clube selou o compromisso com o BRB três dias após o pivô Anderson Varejão anunciar que não acertou a renovação de contrato com o time depois de ajudá-lo a conquistar o título nacional. A sua saída ocorreu de forma conturbada, com o atleta acusando a direção rubro-negra de "falta de respeito" ao supostamente propor uma redução salarial de 70% do seu salário, que era de pouco menos de R$ 150 mil mensais.

Na mesma sexta-feira, porém, o Flamengo negou que tenha proposto uma redução salarial e disse que o clube propôs apenas que o atleta não fizesse mais parte de um projeto de marketing do qual fazia parte, o que consequentemente diminuiria os seus vencimentos.

"O 'projeto Anderson Varejão' no Flamengo teve início em janeiro de 2018 e previa, desde seu o início, a exploração da imagem do jogador para ações de marketing e licenciamento. Infelizmente o retorno esperado para este projeto não aconteceu e, com isso, os valores contratuais superaram, em muito, o usualmente pago aos jogadores mais conhecidos do nosso basquete", justificou o Flamengo, por meio de nota oficial, na qual também lamentou a saída do pivô.

"O objetivo do clube para essa próxima temporada era manter o jogador em nosso plantel, não incluindo mais o projeto de marketing e, por conseguinte, reduzindo seus rendimentos de forma a que eles ficassem mais próximos aos demais salários dos atletas de nosso time campeão. Vale ressaltar que esta redução proposta, se considerada toda a temporada, seria muito menor do que os 70% alegados pelo atleta e que seu salário seria um dos maiores de todo o grupo", destacou o clube.

Após esta polêmica, o Flamengo assinou o acordo com o BRB na cerimônia que contou com a presença de autoridades do governo federal, diretores do banco e da Confederação Brasileira de Basquete, além de representantes do próprio clube e do Universo/Brasília, equipe que também contará com o apoio da empresa, assim como ocorrerá com a entidade nacional que gere a modalidade.

O vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo, Delano Franco; o diretor de relações governamentais do clube, Aleksander Santos; o diretor de marketing Mauricio Portela e o gerente comercial de esportes olímpicos Fabiano Leal, além do armador Franco Balbi e o ala/pivô Olivinha, campeões da edição passada do NBB, representaram o rubro-negro carioca neste evento realizado em Brasília.

E ao oficializar o acordo com o BRB, o Flamengo fez questão de destacar o grande número de torcedores que o clube tem na capital federal. "De acordo com pesquisa do Governo do Distrito Federal, realizada em dezembro de 2014, 47,9% dos brasilienses que admitem torcida por algum time nacional são rubro-negros. Dessa forma, o projeto 'Brasília Capital do Basquete', criado pelo BRB, reforça o protagonismo do banco junto ao esporte, atrelando sua marca a ações aderentes ao seu público de interesse, além de proporcionar à cidade o fomento ao turismo e o engajamento da população ao esporte", destacou o Flamengo, por meio do seu site.

"O principal objetivo da iniciativa é o patrocínio à equipe representante do Distrito Federal no NBB, à atual campeã do NBB e às seleções brasileiras da modalidade, abarcando desta forma as principais vertentes do basquete profissional local e nacional", finalizou o clube, cujo time disputará na temporada 2019/2020 o NBB, a Liga das Américas, o Estadual do Rio e um torneio amistoso promovido pela NBA, em setembro, no Uruguai, que será o seu primeiro compromisso neste seu próximo ciclo.

Se por um lado perdeu Varejão, o Flamengo contratou os norte-americanos Leron Black e Zach Graham e renovou os contratos de Olivinha, Franco Balbi e Rafael Mineiro. Marquinhos, Jhonatan Luz e Deryk Ramos, que têm mais um ano de acordo com o clube, também estão confirmados na equipe para esta próxima temporada.