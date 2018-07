Chicago Bulls demite técnico após cinco anos no comando

Depois de quase cinco anos no comando técnico do Chicago Bulls, o que se completaria no próximo dia 23 de junho, o técnico Tom Thibodeau foi oficialmente demitido pela franquia de Illinois nesta quinta-feira. O treinador caiu mesmo após ter realizado boa campanha na temporada regular da NBA e levado a equipe às semifinais da Conferência Leste, nas quais acabou sendo derrotada por 4 a 2 pelo Cleveland Cavaliers na série melhor de sete confrontos dos playoffs.

Antes de assumir o Bulls, Thibodeau atuou por 21 anos como auxiliar na liga de basquete dos Estados Unidos, sendo que como treinador ele sempre conseguiu levar o time de Chicago aos playoffs. Em cinco temporadas, acumulou 255 vitórias e 139 derrotas na NBA.

Já na campanha da temporada regular, o Bulls contabilizou 50 vitórias e 32 derrotas e assim avançou aos playoffs com a terceira posição da Conferência Leste. O bom desempenho, entretanto, ficou em segundo plano para a franquia, que viu a necessidade de mudar o comando antes do início da próxima temporada.

"Para garantir que o Bulls continue crescendo, decidimos que uma mudança no comando era necessária. Dias como hoje são difíceis, mas necessários se queremos alcançar nossos objetivos e cumprir nossos compromissos com os torcedores. Apreciamos muito tudo o que Tom fez por essa organização. Respeitamos muito seu amor pelo jogo e lhe desejamos tudo de melhor", afirmou o presidente do Bulls, Jerry Reinsdorf, ao justificar a demissão.

O discurso de Reinsdorf, por sinal, esteve alinhado ao do diretor-geral da franquia, Gar Forman, que também avaliou que "uma mudança era necessária para o time continuar crescendo". Ele também enfatizou que em 2010 Thibodeau "era o caro certo" para assumir o time naquele momento, assim como destacou que ele teve "muito sucesso nos últimos cinco anos" pela equipe.