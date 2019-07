Após quatro temporadas, Raulzinho Neto é dispensado pelo Utah Jazz

O Utah Jazz anunciou nesta segunda-feira que o armador Raulzinho Neto não faz mais parte do elenco. A franquia de Salt Lake City dispensou o jogador, que tinha mais um ano de contrato no valor de US$ 2,1 milhões (R$ 8 milhões).

Em quatro temporadas na NBA, o brasileiro disputou 199 jogos, sendo 54 como titular. Foram 4,8 pontos, 1,9 assistências e 1,3 rebotes, com 14,2 minutos de média.

A sua melhor temporada foi a de estreia, em 2015-2016, quando entrou em quadra em 81 oportunidades, sendo 54 como titular. Com 18,5 minutos de média, Raulzinho registrou 5,9 pontos, 2,1 assistências e 1,5 rebotes.

No período que ficou na franquia, o brasileiro chegou a atuar pelo Salt Lake City Stars, equipe ligado ao Utah que participa da G-League, a liga de desenvolvimento da NBA.

Apesar da dispensa, Raulzinho deve continuar na NBA. Segundo informações da imprensa americana, já existem franquias interessadas em contar com os serviços do armador, que agora é um agente livre.