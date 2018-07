Após quebrar hegemonia do Warriors, Bucks perde para o frágil Lakers na NBA

Se no sábado foi responsável por encerrar a incrível sequência 24 triunfos do Warriors graças a uma forte defesa, e também ao cansaço do adversário, o Bucks voltou a mostrar os antigos erros na terça-feira e sofreu a 16.ª derrota na temporada, em antepenúltimo do Leste. Já o Lakers somou apenas seu quarto triunfo no Oeste, ainda como segundo pior time da competição.

A boa notícia para o time californiano foi a boa atuação de Kobe Bryant, que anotou 22 pontos e seis assistências. Vindos do banco, os jovens D''Angelo Russell e Julius Randle parecem mais confortáveis nas últimas partidas. O armador anotou 19 pontos e sete assistências, enquanto o pivô teve 14 pontos e 14 rebotes. Pelo Bucks, destaque para os 19 pontos de Michael Carter-Williams.

Pela Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers derrotou o Boston Celtics por 89 a 77, na última terça, mesmo fora de casa, no confronto que marcou o reencontro de Kevin Love com Kelly Olynyk. O jogador do Celtics foi o responsável por causar a lesão no ombro que resultou no afastamento de Love por quase todo os playoffs da temporada passada.

Love respondeu no duelo de terça com 20 pontos e oito rebotes, mas o Cavaliers foi liderado mais uma vez por LeBron James, que marcou 24 pontos e manteve o time tranquilo na liderança do Leste. Já o Celtics teve Avery Bradley como maior cestinha, com 17 pontos.

Ainda pela rodada de terça-feira, o Houston Rockets deu sequência em seu início irregular e caiu diante do também cambaleante Sacramento Kings, fora de casa, por 107 a 97. Os 33 pontos de James Harden de nada adiantaram diante dos 26 pontos e 12 rebotes de DeMarcus Cousins, que liderou o Kings apesar do desfalque de Rajon Rondo, suspenso pelas ofensas homofóbicas ao árbitro Bill Kennedy no início do mês.

Na outra partida da noite, também pela Conferência Oeste, o Denver Nuggets passou pelo Minnesota Timberwolves mesmo atuando fora de casa, por 112 a 100. Randy Foye e Kenneth Faried marcaram 19 pontos cada para liderar o triunfo. Andrew Wiggins foi o destaque do Timberwolves, com 23.

Acompanhe as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Indiana Pacers x Dallas Mavericks

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Brooklyn Nets x Miami Heat

Detroit Pistons x Boston Celtics

New York Knicks x Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs x Washington Wizards

Utah Jazz x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x Phoenix Suns

Los Angeles Clippers x Milwaukee Bucks