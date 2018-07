Após rescisão com Knicks, Stoudemire acerta com Mavericks

O ala/pivô Amare Stoudemire será o novo reforço do Dallas Mavericks para a temporada 2014/2015 da NBA a partir desta quarta-feira. O jogador requisitou sua rescisão de contrato com o New York Knicks na última segunda, teve o pedido atendido pela franquia e na quarta, quando o cancelamento do documento for oficializado, ele assinará com o time texano.

Dono do segundo maior salário da NBA, atrás somente de Kobe Bryant, com US$ 23.410.988 de bonificação previstos para a temporada 2014/2015, Stoudemire terá uma redução considerável em seu novo time. Para chegar a um acordo com os Mavericks, o jogador aceitou receber "somente" US$ 1.448.490.

O pedido pela rescisão partiu do próprio Stoudemire, que, aos 32 anos, vê nos Mavericks sua última chance de ser campeão pela primeira vez. Ele reforçará um dos melhores elencos da NBA, com nomes como Tyson Chandler, Dirk Nowitzki, Chandler Parsons, Monta Ellis e Rajon Rondo, outro contratado durante esta temporada.

Grande potência ofensiva, Stoudemire tem na defesa seu ponto fraco. Ele chegou à NBA ainda jovem, aos 20 anos, escolhido pelo Phoenix Suns no Draft. Fez parte de uma talentosa equipe do Arizona, ao lado de Steve Nash e Shawn Marion. Em 2010, no entanto, foi atraído por uma grande proposta dos Knicks, para ganhar cerca de US$ 100 milhões divididos em cinco anos. Mas em seu novo time nunca chegou a brigar pelo título da liga, viu seu espaço diminuir e vinha ficando no banco de reservas.

"Eu serei para sempre grato pela oportunidade de contribuir positivamente na quadra e na comunidade", disse Stoudemire em sua despedida dos Knicks. "Apesar de deixar os Knicks com o coração pesado, eu desejo à organização a melhor sorte. Uma vez um Knick, sempre um Knick."

Mesmo com minutos limitados na temporada, Stoudemire vinha tendo médias de 12 pontos e 6,8 rebotes pelos Knicks. Em sua carreira de 13 temporadas na NBA, são 20 pontos e 8,2 rebotes de média.