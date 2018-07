Após se aposentar, Jason Kidd assume o Nets na NBA

Como treinador, Kidd irá iniciar uma nova era na equipe onde viveu a melhor fase de sua carreira, ainda quando a franquia respondia pelo nome New Jersey Nets. Ele liderou o time que avançou para duas finais consecutivas de campeonato, perdendo para o Los Angeles Lakers, em 2002, e para o San Antonio Spurs, em 2003.

"Jason Kidd tem uma história longa e lendária com o Nets e com a cidade de Nova York", afirmou o proprietário do Brooklyn, Mijaíl Prokhorov, por meio de um comunicado. "Ele tem a paixão que necessitamos, e como jogador conquistou tudo o que o Nets busca alcançar. Nós acreditamos que Kidd vai nos levar ao título. Bem vindo ao lar, Jason", completou.

Novato como treinador e hoje uma aposta, tendo em vista a inexperiência neste cargo, Kidd é o segundo jogador com mais assistências na história da NBA, com 12.091, e também o segundo em número de roubos de bola, com 2.684. Ele também é o terceiro nome na história com mais "triple-doubles" e o terceiro que mais acertou arremessos de três pontos. Em 19 anos na liga norte-americana de basquete, o armador teve médias de 12,6 pontos, 8,7 assistências, 6,3 rebotes e 1,93 roubo por partida.

"Jason é um vencedor e um líder com uma incrível riqueza de conhecimento e experiência no basquete", disse o gerente geral do Nets, Billy King. "Essa vai ser uma transição natural para ele como treinador, já que representa uma mentalidade combativa, inteligente e de que equipe que estamos tratando de estabelecer em Brooklyn", completou o dirigente.

Os termos do acordo firmado com Kidd não foram revelados, sendo que ele se tornou o 18.º treinador da história do Nets. O ex-armador assume o comando da equipe depois de ter atuado pelo New York Knicks em sua última temporada como jogador na NBA, na qual também teve duas passagens por Dallas Mavericks, seu primeiro time na liga, e uma pelo Phoenix Suns.