Após seis meses, Leandrinho volta a treinar com bola Depois de pouco mais de seis meses, Leandrinho voltou a ter contato com uma bola de basquete na última quarta-feira. O jogador brasileiro, que está desempregado e com futuro incerto na NBA, está se recuperando de uma cirurgia nos ligamentos do joelho esquerdo, treinou na última tarde no Clube Paulistano, em São Paulo.