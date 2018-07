Após seleção de 60 calouros, Brasil passa em branco no Draft da NBA

Apesar da expectativa de que ao menos um atleta do País fosse selecionado no Draft da NBA, encerrado na madrugada desta sexta-feira, em Nova York, o Brasil passou em branco nesta edição do evento que serve para distribuir os calouros que ingressam nos times da liga de basquete dos Estados Unidos.

Ao todo, 60 jogadores, na maioria integrantes de universidades dos Estados Unidos, foram selecionados pelas franquias para jogar nas equipes na próxima temporada da competição. Dois brasileiros apareciam na lista final de candidatos a serem recrutados pelos times: o armador Georginho e o ala/armador Wesley "Mogi", ambos do Paulistano, que no último final de semana foi superado pelo Bauru na final do Novo Basquete Brasil (NBB).

Alguns sites especializados da imprensa internacional que fizeram projeções para o Draft apontavam que Georginho era o mais cotado entre os brasileiros para ser escolhido no Draft, mas ele acabou não ficando com nenhuma das 60 vagas preenchidas no evento da última quinta-feira.

O ala Lucas Dias, outro jogador do Paulistano, era outro brasileiro considerado elegível por conta de uma regra que permite a seleção de jogadores estrangeiros que completem 22 anos no ano de realização do Draft. Entretanto, as suas chances de ser selecionado também já eram tidas como remotas e isso acabou se confirmando.

Em abril passado, o Brasil figurou com quatro jogadores na lista de 186 nomes pré-inscritos no Draft deste ano. Além de Georginho e Wesley "Mogi", o ala Aquiles Ferreira e o pivô Lucas Cauê, ambos do Pinheiros, apareciam como candidatos a uma vaga na NBA, mas depois ficaram fora da fase final de seleção de calouros para a próxima edição da liga de basquete dos Estados Unidos.

Atualmente, o Brasil conta com sete jogadores atuando na NBA, sendo que o único que conseguiu se destacar na última temporada foi Nenê, um dos principais destaques da campanha do Houston Rockets, eliminado nos playoffs pelo San Antonio Spurs nas semifinais da Conferência Oeste. Os outros atletas do País na liga são: Felício (Chicago Bulls), Raulzinho (Utah Jazz), Leandrinho (Phoenix Suns), Tiago Splitter (Philadelphia 76ers), Lucas Nogueira e Bruno Caboclo (ambos do Toronto Raptors).