Após time de Franca ser furtado durante jogo, ginásio em Rio Claro é interditado

A punição foi anunciada na noite desta quarta-feira pela Liga Nacional de Basquete (LNB), que organiza a competição, por meio de nota oficial. A decisão pela interdição foi tomada após o vestiário do time francano ter sido arrombado durante a etapa inicial do confronto, quando todos os pertences dos atletas e da comissão técnica da equipe visitante foram furtados.

Indignados com o furto, os jogadores de Franca chegaram a ameaçar não voltar à quadra para o segundo tempo, mas acabaram disputando a continuidade do duelo, que terminou com vitória do Rio Claro por 89 a 79.

Horas antes do anúncio da interdição, a CBB divulgou nota na qual disse que lamentou "profundamente o acontecimento" e enfatizou que "fato inusitado fere os princípios fundamentais da ordem e disciplina do basquetebol nacional, justamente no ano de sua maior projeção internacional, os Jogos Olímpicos, no Brasil". Para completar, a entidade cobrou: "A CBB espera que essa entidade (a LNB) tome providências mais efetivas, no sentido de manter a ordem e disciplina na competição que administra".

Mas, apesar da punição, o Rio Claro tem chances de voltar a receber no ginásio Felipe Karam o terceiro jogo da série com o Franca. Isso porque a LNB informou que "a interdição permanecerá em vigor até que o Rio Claro Basquete instale grades de proteção no vestiário da equipe visitante ou providencie outro vestiário em perfeitas condições e garanta a total segurança para a realização de uma próxima partida, conforme regulamento". Este total segurança, por sinal, foi destacado em letras maiúsculas no comunicado divulgado pela LNB.

Franca venceu o primeiro jogo da série com o Rio Claro, em casa, no último sábado, antes de o rival ganhar o segundo confronto e empatar a série. O terceiro duelo entre as equipes está marcado para esta sexta-feira, novamente em Rio Claro.