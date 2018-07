Após tirar All-Star Game de Charlotte, NBA anuncia New Orleans como nova sede

A NBA anunciou nesta sexta-feira que o All-Star Game da temporada 2016/2017 acontecerá em New Orleans. A cidade da Luisiana receberá o jogo que reúne as principais estrelas da liga em substituição a Charlotte, que perdeu o direito de sediar o evento em fevereiro do ano que vem depois que o estado da Carolina do Norte aprovou uma lei que prejudica a comunidade LGBT.

Promulgada em março, a lei determina que os cidadãos devem utilizar os banheiros públicos destinados ao seu gênero de nascimento. Desta forma, um homem que realizou a cirurgia de mudança de sexo e se tornou uma mulher, por exemplo, obrigatoriamente precisa utilizar um banheiro masculino.

A legislação foi duramente criticada por restringir os direitos da comunidade LGBT, principalmente com relação aos transexuais. Na mesma noite que ela foi aprovada na assembleia estadual, foi promulgada pelo governador Pat McCrory. Não demorou para que a NBA se posicionasse e decidisse "punir" o estado com a retirada do All-Star Game de lá.

Melhor para New Orleans, que receberá o evento pela terceira vez - as outras foram em 2008 e 2014. Ao contrário da má impressão deixada por Charlotte, a cidade tem imagem bem diferente perante o povo norte-americano e é conhecida por sua superação e reconstrução depois da passagem do furação Katrina em 2005.

"New Orleans é uma cidade de classe mundial para esporte e entretenimento e estamos muito felizes que a cidade receba mais uma vez nossas festas do All-Star", disse o comissário da NBA, Adam Silver.