Após um jogo, Scott Machado é cortado da seleção

ANÁPOLIS - Durou um jogo a primeira passagem de Scott Machado pela seleção brasileira masculina de basquete. O armador, nascido em Nova York, mas filho de brasileiros, foi cortado pelo técnico Ruben Magnano do grupo que se prepara para a Copa América. O elenco segue com 15 jogadores para a disputa do Torneio Super Four, neste fim de semana, em Anápolis (GO).

Scott, de 23 anos, disputou a Universíade pelo Brasil em 2011. No ano seguinte, chegou a ser convocado para jogar pela seleção no Campeonato Sul-Americano, mas pediu dispensa para participar do Draft da NBA, no qual acabou não sendo escolhido. Depois contratado pelo Houston Rockets, teve poucas chances na liga norte-americana. Jogou os playoffs pelo Golden State Warriors, mas foi dispensado recentemente.

Na seleção participou do amistoso contra o Uruguai, mas parece não ter agradado. Se ao dispensar o garoto Léo Léo Meindl o treinador elogiou bastante o ala do Vivo/Franca, ao cortar Scott Machado o site da CBB não deu nenhuma explicação para a decisão.

No Super Four de Anápolis, o Brasil joga sábado, às 16h, contra o México. Se vencer, faz no domingo a decisão contra quem vencer o jogo entre Argentina e Uruguai. Em caso de uma inesperada derrota diante dos mexicanos, decide o terceiro lugar com o perdedor do outro confronto.

"Vai ser uma partida mais difícil ainda porque o México vai querer dar o troco da derrota no Super Four da Argentina. Mas estamos muito bem preparados e quem estiver jogando sempre vai fazer o melhor. Precisamos manter o foco e a mesma postura durante os 40 minutos, fazendo um jogo coletivo e consistente", disse o armador Raulzinho Neto, que agora tem um concorrente a menos por uma vaga no grupo.

O técnico Rubén Magnano conta com 15 jogadores no elenco, considerando também os jovens Lucas Mariano e Cristiano Felicio, que estão na seleção como convidados. Até a viagem para Porto Rico, no próximo dia 20, serão definidos os 12 atletas que irão disputar a Copa Tuto Marchand, em Porto Rico, e a Copa América da Venezuela. Esta competição irá classificar os quatro primeiros colocados para o Mundial.