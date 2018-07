Araraquara e Bauru vencem primeira nos playoffs do NBB

As equipes do Palmeiras/Lupo/Araraquara e do GRSA/Itabom/Bauru aproveitaram a noite desta quinta-feira para sair na frente pelos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). Na primeira partida da série melhor de cinco, os times venceram e abriram vantagem no confronto, que vale vaga nas quartas de final.

Em casa, o Araraquara ignorou o fato de enfrentar o atual campeão paulista. Diante do São José/Unimed/Vinac, a equipe anfitriã venceu por 82 a 78. Já o Bauru foi ainda melhor, conquistando uma vitória longe de seus domínios. Jogando contra o Assis Basket, a equipe triunfou por 77 a 70.

Apenas o décimo colocado na fase de classificação, o Araraquara impressionou ao controlar bem a partida em seu ginásio. Já o São José, que avançou em sétimo, só conseguiu reagir no final, apesar de nunca ter deixado o adversário abrir grande vantagem no placar. Mesmo assim, teve o cestinha do jogo: o armador Fúlvio, com 23 pontos. Pelos anfitriões, Arnaldinho e Jhonatan anotaram 17 pontos cada.

O Bauru teve mais dificuldade para passar pelo Assis. Separados apenas por uma posição na primeira fase - oitavo e nono colocados -, os times confirmaram o esperado equilíbrio para o confronto. A equipe visitante chegou a ir para o intervalo atrás no marcador, mas voltou melhor para o terceiro quarto e abriu a diferença necessária para apenas controlar no período final.

Os grandes destaques da partida foram os jogadores norte-americanos. Pelo Bauru, o ala/armador Larry marcou 20 pontos, mesma pontuação do armador Parker pelo Assis. Ainda pelos visitantes, Jeff, também dos Estados Unidos, conseguiu mais 13 pontos. O melhor entre os brasileiros foi o ala Fischer, que fez 14 pontos para o Bauru.

Agora, os times voltam a jogar neste domingo, às 11 horas, pela segunda partida da série. O São José recebe o Araraquara, enquanto o Bauru encara o Assis em casa.