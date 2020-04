Arena do Orlando Magic será usada como ponto de distribuição de suprimentos

Uma das cidades mais visitadas dos Estados Unidos, que recebe milhões de visitantes do mundo todo anualmente, Orlando está se mexendo para combater a pandemia do novo coronavírus. O Amway Center, casa do Orlando Magic na NBA, vai abrigar um centro de equipamentos médicos e suprimentos enquanto a quarentena por conta da doença durar.

Buddy Dyer, prefeito de Orlando, anunciou a medida de solidariedade nesta sexta-feira em parceria com a franquia de basquete. O ginásio, que inclui o AdventHealth Practice Facility, onde funciona o centro de treinamento da equipe, será usado como espaço de armazenamento temporário pelo tempo que for necessário. Existem planos de alternativa para continuar esse processo se a necessidade ainda existir quando a temporada da liga for retomada.

Dyer explicou que o Amway Center será um centro de equipamentos médicos e suprimentos que abastecerão aproximadamente 50 hospitais no centro da Flórida, além de outras instalações em outros sete estados. O CEO do Magic, Alex Martins, disse que as conversas com a AdventHealth e a cidade alertaram a equipe sobre a necessidade de um espaço assim.

"É uma honra ter parceria com a cidade de Orlando para providenciar assistência no uso do Amway Center para atender às necessidades da AdventHealth e de nossa comunidade", disse Martins.

O time da NBA tem sido muito ativo em resposta à pandemia, com diversos jogadores doando dinheiro para várias causas e a família DeVos, que é dona da franquia, está destinando até US$ 2 milhões para ajudar os trabalhadores do Amway Center por salários perdidos.