Argentina é escolhida sede do Pré-Olímpico de basquete A Federação Internacional de Basquete (Fiba) anunciou neste sábado o país escolhido para sediar o Pré-Olímpico das Américas masculino de basquete. Na disputa com o Brasil e o Canadá, a Argentina levou a melhor e terá a cidade de Mar del Plata como sede da competição, a ser disputada no ano que vem.