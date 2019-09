Argentina e Espanha vencem e se classificam às semifinais do Mundial de Basquete

O Mundial de Basquete Masculino, disputado na China, conheceu nesta terça-feira as duas primeiras seleções classificadas às semifinais. Invictas até o momento, Argentina e Espanha derrotaram Sérvia e Polônia, respectivamente, pelas quartas de final, e agora aguardarão os dois duelos desta quarta para conhecerem os rivais na luta por uma vaga na grande decisão.

Na cidade de Dongguan, a Argentina desbancou por 97 a 87 a Sérvia, que era uma das maiores favoritas a derrotar a seleção dos Estados, que conta com jogadores da NBA. Já com a vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, os argentinos contaram com uma grande atuação do pivô Luis Scola e do armador Facundo Campazzo.

Aos 39 anos, Scola anotou 20 pontos no confronto, pegou cinco rebotes e segue sonhando em levar a Argentina de volta à uma final de um Mundial - foi vice-campeão em 2002. Já o armador do Real Madrid distribuiu 12 assistências, fez 18 pontos e ainda pegou seis rebotes. Na semifinal, os argentinos encararão o vencedor do confronto entre Estados Unidos e França.

Em Xangai, foi a Espanha que mostrou força ao derrotar a Polônia por 90 a 78 e avançar para enfrentar nesta sexta-feira quem passar de Austrália e República Checa. Favoritos no confronto, os espanhóis contaram com grande atuação de Juancho Hernangomez, Rudy Fernandez e Ricky Rubio e dominaram os adversários do início ao final do jogo.

Juancho Hernangomez estava com a mão calibrada e acertou três arremessos em cinco tentativas de três pontos, com aproveitamento de 60%. Ele terminou a partida com 14 pontos.

A vitória sobre a Polônia ainda rendeu um recorde a Ricky Rubio. O armador se tornou o jogador com o maior número de assistências da história do Mundial. Ele havia empatado com o argentino Pablo Prigioni ao dar quatro passes contra a Sérvia e se isolou na liderança nesta partida. Foram nove assistências para o espanhol.

"É uma honra, realmente, atingir uma marca de um de meus ídolos. Joguei contra ele (Prigioni) inúmeras vezes e aprendi muito com ele. Estar na mesma categoria que ele, é uma honra enorme mesmo", disse Rubio quando foi informado sobre o seu recorde.