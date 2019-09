Argentina, Espanha e Sérvia vencem e avançam às quartas do Mundial de Basquete

O Mundial de Basquete Masculino, que está sendo realizado na China, teve nesta sexta-feira apenas o seu primeiro dia de disputas da segunda fase e quatro seleções já garantiram de forma antecipada as suas classificações às quartas de final. Favoritos ao título e ainda invictos, Argentina, Polônia, Sérvia e Espanha venceram os seus jogos e neste domingo apenas decidirão quem passará em primeiro em seus grupos.

Pelo Grupo I, disputado na cidade de Foshan, a Argentina assegurou a sua vaga nas quartas de final ao derrotar com facilidade a Venezuela por 87 a 67. Em quatro jogos até agora são quatro vitórias e a decisão da liderança da chave serão contra a Polônia, que mais cedo ganhou da Rússia por 79 a 74 para também se manter invicta na competição.

Em quadra, o destaque argentino no duelo sul-americano foi o armador Gabriel Deck, que foi o cestinha com 25 pontos. Outros três jogadores ajudaram o setor ofensivo ao anotaram dígito duplo na pontuação - Facundo Campazzo, com 15, Luís Scola, com 12, e Patricio Garino, com 10. O melhor da Venezuela foi o armador Michael Carrera, com 19 pontos.

Na vitória da Polônia, a grande atuação do ala Mateusz Ponitka foi decisiva. Ele marcou 14 pontos, agarrou nove rebotes e deu três assistências, sendo ajudado por Adam Waczynski, cestinha polonês no jogo com 18 pontos, e por Damian Kulig, com outros 10 vindo do banco de reservas.

Pelo Grupo J, em Wuhan, a classificação da Espanha veio em uma difícil vitória sobre a Itália por 67 a 60. O pivô Marc Gasol, campeão da NBA recentemente com o Toronto Raptors, esteve apagado em quadra com apenas dois pontos e quatro rebotes, mas essa fraca atuação foi compensada por Juancho Hernángomez, autor de 16 pontos, Ricky Rubio (15) e Sergio Llull (11).

A primeira colocação da chave será disputada contra a Sérvia, que também se manteve sem perder no Mundial com o tranquilo triunfo sobre Porto Rico por 90 a 47. Cinco jogadores sérvios marcaram 10 ou mais pontos, sendo que o cestinha foi Nemanja Bjelica com 18 vindo do banco de reservas. Nikola Jovic contribuiu com outros 14 e 10 rebotes.

OUTROS RESULTADOS - O Mundial teve também nesta sexta-feira os primeiros jogos para a definição do 17.º ao 32.º lugares. Os resultados foram: Nigéria 83 x 66 Costa do Marfim, China 77 x 73 Coreia do Sul, Irã 71 x 62 Angola e Tunísia 86 x 67 Filipinas.