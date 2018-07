Argentino Gonzalo García dirigirá equipe de basquete do Flamengo

"Apostamos neste treinador para lutar pelo tricampeonato brasileiro de basquete e também pelo título da Liga das Américas, ainda inédito para o clube", disse o vice-presidente de Esportes Olímpicos do Flamengo, Cristina Callou.

García, de 43 anos, foi assistente do técnico argentino Sergio Hernández nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, nos quais a equipe sul-americana obteve a medalha de bronze.

Além disso, ganhou a Liga argentina com o Libertad Sunchales na temporada 2001-2002, quando foi eleito o melhor técnico do ano em seu país, e foi campeão sul-americano com a Argentina em 2004.