Armador Alex deixa Brasília e reforça o Bauru no basquete

BAURU - Há 13 anos na seleção brasileira e um dos principais jogadores de basquete do País, o ala-armador Alex está de clube novo. Nesta quarta-feira o Paschoalotto/Bauru anunciou a contratação do veterano de 34 anos, que ajudou a levar o Brasília ao tricampeonato consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil).

A saudade de casa e a oportunidade de liderar um time que promete ser forte para a próxima temporada fez Alex voltar para o interior de São Paulo. O jogador, nascido na cidade de Orlândia, começou a aparecer no COC/Ribeirão Preto. De lá foi para a NBA, tendo jogado pelo San Antonio Spurs e pelo New Orleans Hornets entre 2004 e 2006.

Depois de uma breve passagem por Ribeirão, Alex assinou com o Brasília em 2007, jogou um ano em Israel, e voltou definitivamente ao time da capital federal em 2009. Na terça-feira, ele foi eleito, pelo sexto ano seguido, como o melhor defensor do NBB.

Com a contratação de Alex, o Bauru forma um esquadrão para a próxima temporada, uma vez que já conta com Ricardo Fischer, Larry Taylor, Murilo Becker e Guilherme Deodato, todos cotados para jogar o Mundial pelo Brasil, em agosto. O clube já havia anunciado também a contratação do ala Robert Day, que estava em Uberlândia.

Na atual edição do NBB, o Bauru foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final, enquanto o Brasília perdeu do São José, na mesma fase. O time carioca já está garantido na decisão depois de vencer a série contra Mogi por 3 a 1. Já a outra semifinal São José e Paulistano empatam em 2 a 2. A decisão do adversário do Flamengo na final será sexta, em São Paulo.