Armador do Boston Celtics, Marcus Smart revela estar curado da covid-19

Marcus Smart, armador do Boston Celtics, que está na lista dos 13 jogadores da NBA infectados pela covid-19, afirmou nesta segunda-feira que está há dois dias curado. Com o anúncio, passa a ser quatro o número de jogadores da liga norte-americana de basquete que não apresentam mais a doença em seus organismos.

"Livre do corona há dois dias. Obrigado pelos pensamentos e orações de todos. Estou fazendo o mesmo que todo mundo que está infectado com isso. Fiquem em casa, fiquem juntos à distância! Muito amor", escreveu Marcus Smart, em sua conta oficial do Twitter.

Em contrapartida, continuam com o novo coronavírus quatro jogadores do Brooklyn Nets, três do Philadelphia 76ers e dois do Los Angeles Lakers. Além de Marcus Smart, Rudy Gobert, Donovan Mitchell (ambos do Utah Jazz) e Christian Wood (Detroit Pistons) também estão curados. Eles foram os três primeiros jogadores a testarem positivo para a covid-19 na NBA.

Corona Free as of two days ago. Cleared by Mass Dept of Health.

Thanks for everyone’s thoughts and prayers and I’m doing the same for everyone that’s been effected by this. Stay safe and stay together- apart!

Much love! — marcus smart (@smart_MS3) March 30, 2020