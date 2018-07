Armador do New York Knicks é preso por porte ilegal de arma

NOVA YORK - Raymond Felton, armador do New York Knicks, foi preso nesta terça-feira após receber três acusações de porte ilegal de arma de fogo. O jogador acabou se entregando à polícia às 0h50 (no horário de Nova York), pouco depois de ter defendido o seu time na derrota para o Dallas Mavericks, por 110 a 108, em casa, na rodada desta segunda da NBA.

Felton, de 29 anos de idade, era esperado pelos policiais para ser indiciado por causa de acusações de posse ilegal de uma arma em segundo, terceiro e quatro graus. A polícia, porém, disse que as acusações em relação ao jogador não foram referentes ao possível uso do revólver de forma criminosa, mas sim apenas pela posse sem registro do mesmo.

Felton vive a sua segunda passagem pela franquia de Nova York, depois de ter sido contratado em julho de 2012. Na época, o time acabou permitindo a saída de Jeremy Lin, armador norte-americano de origem chinesa que havia se destacado na temporada 2011/2012 da liga de basquete dos Estados Unidos.

No ano passado, Felton ajudou o Knicks a vencer a Divisão do Atlântico da NBA. E no jogo desta segunda-feira ele atuou por pouco mais de 33 minutos diante do Mavericks, contabilizando oito pontos, sete assistências e três rebotes.