Armador dos Rockets, Westbrook doa 650 computadores para crianças de Houston

Armador do Houston Rockets, Russell Westbrook é mais um astro da NBA a realizar um ato de caridade em meio à pandemia do novo coronavírus. O jogador anunciou a doação 650 computadores a crianças da cidade do Texas para continuar os estudos, já que as escolas estão fechadas em razão do isolamento social.

A iniciativa é uma parceira da fundação social do jogador (chamada Why Not?) com uma empresa de computadores e com o escritório de educação do prefeito de Houston, Sylvester Turner. As doações serão direcionada a crianças carentes da cidade.

A empresa Comp-U-Dopt, que faz parte da parceria, já tinha distribuído cerca de mil computadores em Houston desde 18 de março através de um esquema drive-thru. Os interessados precisam se cadastrar no site oficial da instituição para poder adquirir uma máquina de forma gratuita caso seja selecionado em um sistema de sorteio.

O escritório do prefeito declarou que 83% dos estudantes a quem os computadores são dados vivem em casas que ganham menos de 35 mil dólares por ano. "Russell Westbrook prova porque ele é um campeão dentro e fora de quadra", declarou Turner. "Essa doação será uma virada de jogo para muitos estudantes e suas famílias que são afetadas pelo impacto da covid-19."

Today at 3pm

I will hold my daily news conference to provide an update on our city's ongoing response to #COVID19.

We will also announce an initiative to help homeless shelters improve #SocialDistancing and a partnership with @russwest44 to assist with the digital divide. pic.twitter.com/GOQymBXf2h — Sylvester Turner (@SylvesterTurner) April 13, 2020