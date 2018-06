Armador do Wizards, John Wall vai passar por cirurgia e desfalcará All-Star Game

A bruxa está mesmo solta na NBA, e mais um astro da liga foi diagnosticado com uma grave lesão nesta terça-feira. O armador John Wall será obrigado a passar por uma cirurgia no joelho direito e, assim, se tornará desfalque para o Washington Wizards e mais uma baixa para o All-Star Game.

Em comunicado oficial, o Wizards informou que Wall passará pela artroscopia nesta quarta-feira, em Cleveland. A franquia não especificou a gravidade da lesão e nem o período previsto de afastamento, mas pessoas próximas ao jogador explicaram que ele deve ficar de seis a oito semanas fora de ação.

Caso a previsão seja confirmada, Wall deverá voltar a atuar do meio para o fim de março. O último jogo do Wizards na temporada regular será disputado no dia 11 de abril. De certo, apenas o desfalque do jogador no All-Star Game, que acontecerá no dia 18 de fevereiro, em Los Angeles. Um substituto será anunciado em breve pela NBA.

Wall já passou por cirurgias em seus dois joelhos e reclamou de dores no direito nos últimos dias. Ele inclusive ficou de fora do confronto diante do Atlanta Hawks, no sábado passado, antes de passar pelos exames que apontaram a necessidade de cirurgia.

Antes de Wall, DeMarcus Cousins, do New Orleans Pelicans, já havia sido cortado do All-Star Game por causa do rompimento de seu tendão de Aquiles da perna esquerda, que o afastará das quadras até o fim da temporada. Paul George foi definido como seu substituto. O ala Andre Roberson, do Oklahoma City Thunder, também perderá o resto do campeonato após romper o tendão patelar da perna esquerda.