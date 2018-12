Armador Leandrinho define futuro e vai defender o Minas no NBB

Leandrinho cumpriu sua promessa e definiu o seu futuro poucos dias depois de defender o Brasil nas Eliminatórias para o Mundial. O armador defenderá o Minas até o final do NBB. O clube mineiro aguarda apenas os trâmites burocráticos para anunciar oficialmente o reforço.

A janela de contratações para o NBB fecha nesta sexta-feira. O pedido de transferência de Leandrinho já consta no BID da Federação Mineira de Basquete. Como atuou pelo Franca na última temporada, há necessidade da Federação Paulista de Basquete enviar os documentos.

Para contratar Leandrinho, o Minas contou com um parceiro para bancar o salário exigido pelo campeão da NBA pelo Golden State Warriors. O armador recebeu uma proposta do Corinthians, mas o clube paulista não conseguiu viabilizar o valor pedido pelo jogador.

O armador também tinha ofertas da Europa, mas decidiu permanecer no basquete brasileiro. Contratado pelo Franca na temporada passada, Leandrinho se lesionou e não conseguiu ajudar o time na reta final do NBB. Ele registrou médias de 14,4 pontos, três rebotes e 2,8 assistências.

A última partida oficial de Leandrinho foi no início do mês, quando esteve em quadra pela seleção brasileira contra o Canadá no dia 3 de dezembro. Antes disso foi destaque na vitória diante da República Dominicana, em 29 de novembro, e defendeu o Flamengo contra o Orlando Magic, em 5 de outubro.