Armador Raulzinho confirma inscrição no Draft da NBA

O jogador completa 21 anos em maio, mas já está na sua quinta temporada como profissional. Formado pelo Minas, o armador está há dois anos na Espanha. Na atual temporada, é titular da equipe, com média de 8,2 pontos e 2,9 assistências em 24 minutos por jogo em quadra.

"Ser selecionado no Draft, com certeza, seria um grande presente. Mesmo que atrasado, seria o melhor presente de aniversário que eu poderia receber", disse o jogador, que participará do Draft dia 27 de junho, no Madison Square Garden, em Nova York, quando as equipes selecionarão seus novatos para a disputa do campeonato de 2013/2014.

Raulzinho sabe que não as chances de ser escolhido no Draft não são grandes, mas espera ganhar experiência com os testes nos EUA. "Esta tem sido uma temporada muito dura, com momentos difíceis, mas estou aprendendo a lidar com essas situações cada vez melhor. Participar do Draft vai ser uma experiência muito boa, sei que não é fácil ser escolhido, pela qualidade e pela quantidade de atletas que estarão lá, mas quero aproveitar ao máximo os treinos antes para melhorar, para evoluir". Além do armador também o pivô Lucas Bebê (20 anos), do Estudiantes, também da Espanha, está inscrito.