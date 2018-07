Armador tampinha da Bolívia faz sucesso na Liga Sul-Americana

A bem da verdade, a disputa da Liga Sul-Americana masculina de basquete, para o Uniceub, de Brasília, começa nesta quarta-feira, no confronto com o Malvin, do Uruguai, às 21h20. Na primeira rodada, o adversário foi o Amistad, de Sucre, a capital constitucional da Bolívia. Mais uma vez, o basquete boliviano compareceu na função de saco de pancadas. O placar foi 128 a 75. Mas um pequeno personagem roubou a cena: o armador Mendoza, de 1,65m, que fez a alegria da torcida candanga.

A capa do Correio Braziliense, o mais importante jornal do Distrito Federal, traz hoje uma foto de Mendoza. "Fiquei muito feliz com o carinho da torcida. Não esperava isso, foi surpreendente. Sei que minha altura chama a atenção, mas quem joga com paixão supera qualquer dificuldade", disse Mendoza à assessoria de imprensa da Uniceub.

Mendoza acertou três arremessos de três pontos no terceiro quarto, e arrancou aplausos dos torcedores. É bem verdade que cometeu dois erros (turnovers) e deu duas míseras assistências ao longo de 17 minutos, mas assim mesmo deixou a quadra do ginásio da Asceb, no Distrito Federal, ovacionado. O treinador da equipe brasiliense, José Carlos Vidal, acha que Mendoza só se destacou devido à falta de empenho de seus marcadores. "Houve um relaxamento no terceiro quarto, porque abrimos uma diferença grande no primeiro tempo (60 a 26). Ele é pequenininho mesmo, mas deve treinar. Aproveitou um momento em que estávamos marcando por zona para acertar os arremessos", contou, por telefone.

De qualquer forma, Vidal saúda a presença de personagens do basquete interessantes como Mendoza. "A torcida que vai ao ginásio quer ter também uma diversão. Nesse sentido, o jogo foi válido".

Quanto ao Malvin, Vidal tem lá suas preocupações. Na Liga do ano passado, os uruguaios venceram em Montevidéu, mas perderam para o time brasiliense em Buenos Aires. "Aqui não temos um campeonato local que possa nos manter em bom ritmo. Tentamos realizar um quadrangular preparatório, mas não deu certo. Acho que poderemos ter problemas".

Nesta terça-feira, o Malvin deu trabalho ao Regatas Corrientes, da Argentina. Perdeu por 87 a 79. Antes do jogo do Uniceub, Mendoza tenta dar outro show. Ou pocket show. O adversário do Amistad será o Regatas Corrientes, a partir das 19h10.