Armadores lideram time principal dos novatos da NBA

Os armadores Tyreke Evans, Brandon Jennings e Stephen Curry foram escolhidos hoje por unanimidade para fazer parte do time principal de novatos da NBA nesta temporada.

Na quinta, Evans, do Sacramento Kings, foi eleito o Novato do Ano da NBA. Curry, do Golden State Warriors, e Jennings, do Milwaukee Bucks, ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Dois times de novatos são montados a cada temporada na NBA. Os jogadores são escolhidos pelos 30 técnicos da liga, que escolhem cinco jogadores para cada equipe. Os treinadores não podem votar em atletas que atuam sob seu comando.

Os novatos votados para o time principal recebem dois pontos, enquanto os escolhidos para o segundo time ganham um. Assim, Evans, Curry e Jennings receberam 29 votos e 58 pontos cada um.

O armador Darren Collison, do New Orleans Hornets, também foi selecionado para a equipe principal com 46 pontos (20 votos para o primeiro time e seis para o segundo).

O quinto jogador do time é o ala Taj Gibson, do Chicago Bulls, escolhido com 41 pontos (15 votos para a equipe principal e 11 para a segunda).

O segundo time de novatos será formado por Marcus Thornton, armador do New Orleans Hornets; DeJuan Blair, ala-pivô do San Antonio Spurs; James Harden, armador do Oklahoma City Thunder; Jonny Flynn, armador do Minnesota Timberwolves; e o sueco Jonas Jerebko, ala do Detroit Pistons.