Arrasador, James Harden faz 49 pontos e comanda 7ª vitória seguida dos Rockets

James Harden está imparável. Pela segunda noite seguida, o "Barba" superou os 40 pontos e comandou outra vitória do Houston Rockets, que chegou ao sétimo triunfo seguido na NBA ao derrotar o Minnesota Timberwolves por 125 a 105 fora de casa.

James Harden brilhou com 49 pontos na partida. Ele já havia tido outra noite de gala no dia anterior, quando fez 44 pontos no triunfo sobre o Indiana Pacers. Foi o terceiro jogo seguido em que marcou mais de 40 pontos. O armador norte-americano é o maior cestinha desta temporada 2019/2020 da NBA, com boa vantagem sobre os oponentes na estatística.

Sem Russell Westbrook, preservado, e Clint Capela, respeitando protocolo de concussão, os Rockets contaram com a contribuição importante de dois reservas: ala-pivô Isaiah Hartenstein e o armador reserva Chris Clemons, que, ao lado de Harden, tiveram participação fundamental no triunfo. O primeiro dominou o garrafão e pegou 16 rebotes e o segundo marcou 19 pontos. O pivô Karl-Anthony Tows conseguiu um double-double - 27 pontos e 15 rebotes - e foi o nome dos Wolves.

O Los Angeles Clippers não precisou de seu principal jogador, o astro Kawhi Leonard, que vem sendo poupado, para arrasar o Atlanta Hawks em casa. O time de Los Angeles alcançou a maior pontuação da noite, vencendo a franquia de Atlanta por 150 a 101. O ala Paul George foi o cestinha do jogo, com 37 pontos.

Mais uma vez comandado pelo armador esloveno Luka Doncic, que ficou perto de anotar um triple-double - 26 pontos, 15 rebotes e sete assistências - o Dallas Mavericks superou o atual campeão da NBA, o Toronto Raptors, em casa, em Dallas, no Texas, por 110 a 102. O letão Kristaps Porzingis também conseguiu um double-double, ao marcar 20 pontos e pegar 15 rebotes. Norman Powell e Fred VanVleet somaram juntos 50 pontos e se destacaram pelo lado da franquia canadense.

Giannis Antetokounmpo foi fundamental para a vitória do Milwaukee Bucks por 102 a 83 sobre o Indiana Pacers, fora de casa, em Indianápolis. O astro grego anotou 26 pontos, pegou 13 rebotes e deu seis assistências na partida, contribuindo para a terceira vitória seguida dos Bucks, que brigam pelo topo da Conferência Leste. Já os Pacers, que tiveram como destaque o pivô da Lituânia Domantas Sabonis, que também conseguiu um double-double - 11 pontos e 14 rebotes - acumularam o segundo revés seguido.

Mesmo sem poder contar com Kyrie Irving, fora da partida em razão de dores no ombro, o Brooklyn Nets conquistou uma vitória importante sobre o Chicago Bulls por 117 a 111, fora de casa, em Chicago. O ala-armador Zach LaVine brilhou e foi o cestinha do jogo, com 36 pontos, mas nem a sua ótima performance foi suficiente para dar a vitória à franquia de Chicago diante da equipe de Nova York, que contou com 24 pontos do armador Spencer Dinwiddie, substituto de Irving.

Veja outros resultados da rodada deste sábado da NBA:

Miami Heat 109 x 94 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 116 x 121 Portland Trail Blazers

New York Nicks 102 x 103 Charlotte Hornets

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers

Sacramento Kings x Boston Celtics

Orlando Magic x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks